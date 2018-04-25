Мысли после новогоднего поздравления. Давайте жить без лжи

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В мире, который настоящий, прошел еще один год. Здесь действуют простота, здравый смысл, мечты и отчаяние. Люди смеются и обнимают детей, здороваются, отдыхают, бывают неправы, посещают друг друга. Завтра снова на работу.

В театре марионеток, который следит за нами с помощью экранов, запах ладана и закулисная суета. На сцене еще потрескивают искусственные суставы и в передачах поступают команды, вращаются стеклянные глаза, движутся органы жевания, глотания и речи. Пластмассовые куклы говорят и говорят.

Только кто их слушает? Пройдет еще несколько рождественских праздников, и никто не будет помнить этих меркелей, грибаускайте, макронов и юнкеров. Это уходящий мир мертвецов – они еще кажутся живыми, очень похожими на настоящих людей, смотрят и ходят примерно как люди, но они уже давно умерли.

Я все подумываю: когда они гасят свет, ложатся и смотрят в темноте на потолок, бывают голыми и одинокими – неужели они не помнят жизни? Думают ли они когда-нибудь о том, что находится на этой стороне зеркала, или во сне они тоже пластмассовые?

И мертвецы холодными глазами улыбаются с экрана. И нежно, угрожающе желают нам счастья, с большим страхом в отношении себя. И любительница сеньоров, книжечек и мальтийского супчика заявляет уважаемым жителям Литвы, что не позволит укорениться военной безграмотности и агрессивному популизму.

Безграмотные и популисты – это все мы. Безграмотные, потому что видим то, что не нужно, агрессивные и воинственные, потому что не молчим. Безграмотные, потому что только те грамотные, кто подписывает документы об уничтожении государства и народа, не читая их.

Еще правитель страны лилипутов, страстно любящая детишек и тех, кто их отнимает, велит нам хранить права и свободы человека. Страны, которая всем в равной степени и справедливо сделает все, чтобы сохранить и защитить права и свободы одних людей, но не видеть рабства и несправедливости других людей.

Которая в течение года не сумела даже перевести на литовский язык решение Европейского суда по правам человека, неугодное двору. И принимает безо всяких переводов и чтений то, что двору угодно и может помочь в дальнейшей карьере в мире мертвецов.

Двери распахнулись, и потянуло ощущением подлинности. Эти два года будут решающими. Они свое наказание отсидели и сделают все, чтобы вновь пришли СВОИ. Имена и фамилии здесь совсем не важны, ведь речь идет о сохранении мертвецов.

Этот год будет для нас годом испытаний – не являемся ли и мы мертвецами. А может быть, еще удастся хоть разок нас обмануть, уговорить, пообещать и впредь нас иметь в каком-нибудь виде. Сумеем ли мы не рассориться из-за мелочей друг с другом и не будем ли мы ненавидеть друг друга на радость тем, кто нас ненавидит и боится?

Живые люди разные, не одинаковые, сомневающиеся, часто ошибаются и в виду ограниченности не определяют того, что наиболее важно для них. Они доверчивые, искренние, сердятся и радуются, как дети. Такова цена подлинности.

Поверьте, что мертвецы сделают все, чтобы этим воспользоваться. Им это удастся в такой мере, в какой мы позволим. А получим столько, сколько мы заслужили.

Желаю всем любви, понимания и смелости жить без лжи.

Альгимантас РУСТЕЙКА, блогер