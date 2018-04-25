Мюнхенская конференция по безопасности завершилась на пессимистической ноте

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«Если в предыдущие годы, называя нашу конференцию «К краю пропасти и обратно», мы думали, что, возможно, это преувеличение, то сейчас, после многих бесед, мнение большинства участников таково, что проблема действительно есть».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такую грустную оценку итогам завершившейся вчера очередной Мюнхенской конференции по безопасности дал ее глава, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Другой политик, бывший президент Эстонии и один из старожилов Мюнхенской конференции по безопасности Хендрик Ильвес отметил, что линии раздела между Атлантикой стали более жесткими. А ведь Мюнхенскую конференцию учреждали как платформу диалога между Европой и США. «Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США. Его нужно будет строить по-новому»,-сказал Ильвес, добавив, что «после Второй мировой войны еще никогда не было антиевропейски настроенного президента США».

А бывший посол России в США Сергей Кисляк так отозвался об итогах конференции: «Не было желания достичь результата».

Подорванное доверие к США

Мюнхенская конференция — это прежде всего демонстрация того, что называют трансатлантическим партнерством США и Германии, а также США и Евросоюза. Но сложившееся после Второй мировой войны партнерство было поставлено под вопрос в начале президентства Дональда Трампа. «Нынешняя администрация разрушила базовое доверие к США, — говорит Ильвес. — Его нужно будет строить по-новому».

Похожие, хотя и более сдержанные заявления прозвучали и от главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера (Wolfgang Ischinger). «Если в предыдущие годы, называя нашу конференцию «К краю пропасти и обратно», мы думали, что, возможно, это преувеличение, то сейчас, после многих бесед, мнение большинства участников таково, что проблема действительно есть», — сказал бывший немецкий дипломат, подводя итоги встречи.

Две Америки в Мюнхене

Начиная с 2017 года уже третий раз участники Мюнхенской конференции увидели две разных Америки. Америка президента Дональда Трампа устами вице-президента Майка Пенса уверяла, что трансатлантический альянс крепок, что Америка по-прежнему возглавляет западный мир, а НАТО «сильна, как никогда». Но тон этой новой Америки в разговоре с Европой становится все более жестким. Несмотря на необычно теплую и солнечную погоду в баварской столице, в конференц-холле повеяло холодом, когда Пенс почти в ультимативной форме призвал европейцев выйти из ядерного соглашения с Ираном. Америка Трампа показала свое отношение к Мюнхенской конференции в том числе отсутствием ключевых членов правительства. Не приехали в Баварию ни советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, ни глава Госдепа Майк Помпео, хотя он находился рядом — в Польше.

Но была и другая Америка, которую представляли обширная делегация конгресса США во главе со спикером Палаты представителей демократом Нэнси Пелоси и бывший вице-президент, также демократ Джо Байден. Бальзамом для европейской души стали его слова о том, что «это пройдет, и мы вернемся». Байден имел в виду нынешнюю республиканскую администрацию в Белом доме и ее политику «Америка прежде всего». Но 76-летний Байден выглядел уставшим, а его голос был слабым. Уверенности в том, что трансатлантические трещины удастся быстро заделать, после его выступления не было.

Россия разочарована и готова ждать

Пессимистично оценивают итоги Мюнхена и некоторые представители российской делегации. «Не было желания достичь результата», — сказал в беседе с DW бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он был здесь и в прошлом году и говорит, что в целом разочарован конференцией.

Россию в Мюнхене традиционно представлял глава МИДа Сергей Лавров. Он выступил с речью о необходимости вернуться к идее «общего европейского дома», критикуя Европу за «упущенные возможности». Произнес он ее без энтузиазма, очевидно, понимая, что Запад не пойдет на предложение забыть конфликт из-за Украины и перейти к экономическому сближению. Тем более необычно звучало предложение ремонтировать «европейский дом» от представителя страны, которую обвиняют в разрушении европейской архитектуры безопасности .

Два заместителя Лаврова участвовали в дискуссиях о контроле над ядерным оружием и урегулировании ситуации в Сирии. Оба обсуждения показали, что позиции России и США далеки и совместных действий не предвидится. Как дали понять представители РФ, Москва приняла к сведению позицию Запада, но свою менять не будет и готова ждать.

Украина теряет значение и пытается напомнить о себе

Президент Украины Петр Порошенко — один из немногих, кто доволен результатами Мюнхенской конференции. Правда, он всегда так говорит. На этот раз Порошенко участвовал в дискуссии не в главном зале, где параллельно проходило обсуждение глобального потепления, а в более скромном помещении.

Возможно, организаторы не хотели предоставлять ему слишком большую трибуну, чтобы избежать обвинений в поддержке одного из кандидатов на выборах президента Украины в марте. А возможно, они руководствовались рейтингом потенциально важных мировых кризисов, составленным частной американской фирмой Eurasia Group и опубликованным в докладе Мюнхенской конференции. Украина занимает в нем девятое место из десяти.

Ставшей почти традиционной на полях Мюнхенской конференции встречи министров иностранных дел в нормандском формате — Германии, Франции, России и Украины — не было, и ее даже не анонсировали. Ранее Москва заявила, что пока не видит смысла в этом мероприятии, обвинив Киев в невыполнении минских соглашений по Донбассу.

Но назвать оптимизм Порошенко безосновательным было бы неправильно. Украину упоминали в своих выступлениях ведущие политики с первого дня конференции. И не просто упоминали, а обещали поддержку. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), в частности, заверила Порошенко, что будет добиваться продолжения транзита российского газа через Украину и в будущем, несмотря на строительство газопровода «Северный поток — 2». Не исключила она и новых санкций против России в случае эскалации конфликта на востоке Украины.

О чем Меркель забыла сказать в Мюнхенской речи

Мюнхенская речь Меркель, в которой она отстаивала либеральный миропорядок, критиковала и Россию, и США, уже назвали одной из вершин нынешней конференции. «Это было впечатляюще», — подтверждает Тоомас Ильвес. Правда, бывший эстонский политик нашел в ней один изъян. По его словам, когда канцлер говорила о «Северном потоке» и приводила в пример надежные поставки газа из СССР, она «забыла о том, что Россия в начале 1990-х отключала газ по политическим мотивам странам Балтии, а во второй половине 2000-х — Украине».

В сухом остатке после Мюнхенской конференции -2019 у многих было ощущение, что, несмотря на попытки спасти старый миропорядок, нынешняя фаза неопределенности затянется надолго. Это совпало с оценкой авторов доклада Мюнхенской конференции. «Многое будет зависеть от того, насколько велик урон, — говорит Томас Ильвес. — После Второй мировой войны еще никогда не было антиевропейски настроенного президента США». Не исключено, что уже в ближайшее время Германия ощутит на себе, что это означает: ожидается, что Вашингтон может ввести пошлины на немецкие автомобили. Меркель в Мюнхене назвала такую перспективу «пугающей».

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