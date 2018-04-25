Н. Мачюлис: экономике Литвы не стоит опасаться Brexit

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Процесс выхода Соединенного Королевства (СК) из Евросоюза (ЕС) (Brexit), даже если он и будет происходить хаотически, особенно не скажется на экономике Литвы, говорит главный экономист Swedbank.

По словам Нериюса Мачюлиса, двусторонние объемы торговли Литвы и СК сравнительно невелики, поэтому если в худшем случае вступят в силу таможенные пошлины, то экономика Литвы пострадает незначительно.

«Экспорт литовских товаров и услуг в СК составляет 3% ВВП Литвы. Это реально одно из менее зависимых государств, мы немного больше зависим через (денежные — ред.) переводы эмигрантов, но в последние годы их стало меньше и они уже не имеют такого большого влияния на экономику Литвы», — сказал Н. Мачюлис, представляя в среду подготовленное Swedbank новое экономическое обозрение.

По его словам, по сути все секторы Литвы экспортируют в СК меньше 5% продукции, так что говорить о «большом шоке от Brexit для Литвы нет оснований».

«Конечно, «жесткий» Brexit вообще был бы негативным ударом для всего ЕС и мог бы через вторичные каналы более заметно сказаться на Литве — через замедление темпов роста инвестиций, заработной платы, занятности в остальных странах. Но вообще Brexit — это драма и трагедия СК, а не остального мира», — сказал Н. Мачюлис.

Он добавил, что в случае «жесткого» Brexit литовский экспорт в СК может подорожать примерно на одну десятую из-за импортных тарифов, а его доля может сократиться на четверть. Это означало бы, что Литва теряет 1% своего экспорта.

«Влияние на ВВП Литвы может составить вероятно 0,3-0,5 проц. пункта — это точно небольшая драма. Тем более, что это затрагивает сектор незначительных экспортеров», — объяснил экономист.

Английский парламент 15 января подавляющим большинством голосов отклонил проект соглашения по Brexit. Это повысило угрозу того, что СК, возможно, придется покинуть ЕС 29 марта без какого-либо договора.

BNS