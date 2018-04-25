Н. Путейкис — первым зарегистрировался претендентом в кандидаты на пост президента

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Являющийся членом парламентской фракции «аграриев» представитель Литовской партии центра Наглис Путейкис в среду зарегистрировался претендентом в кандидаты на выборах президента Литвы, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Он стал первым зарегистрировавшимся претендентом на предстоящих весной следующего года выборах.

ГИК сообщила, что к среде были зарегистрированы также 57 участников политической кампании муниципальных выборов.

Кандидатов и списки кандидатов на выборах в советы самоуправлений могут выдвигать политические партии и общественные избирательные комитеты. Также можно выдвинуть собственную кандидатуру в мэры. Выдвигать кандидатов, списки кандидатов или выдвигаться кандидатом можно только после регистрации самостоятельным участником политической кампании.

Планирующие баллотироваться на предстоящих в мае следующего года президентских выборах могут зарегистрироваться до 18 февраля 2019 года, желающие выдвинуть собственную кандидатуру на муниципальных выборах — до 10 декабря этого года.

BNS