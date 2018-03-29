На 76-м году жизни умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников

Советский и российский конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников, сын конструктора легендарного АК-47, умер 27 марта в Ижевске на 76-м году жизни.

“Ушел из жизни выпускник ИМИ-ИжГТУ Виктор Михайлович Калашников – советский и российский конструктор стрелкового оружия”, – говорится в сообщении пресс-центра Ижевского государственного технического университета.

В фонде имени Михаила Тимофеевича Калашникова ТАСС сообщили, что покойный будет похоронен на Южном кладбище Ижевска 30 марта, прощание запланировано в этот же день в ритуальном зале “Небеса”.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года в семье советского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. В 1966-м окончил Ижевский механический институт и затем начал работать в отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, выявил ряд факторов, влияющих на устойчивость, долговечность и безотказность изделия, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, создал по конкурсу блокировку ударника для карабина “Медведь-3”. Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Также участвовал в работах по теме “Абакан”, его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы “Бизон-2” и “Витязь-СН”.

Виктор Калашников награжден Орденом “Знак Почета”, медалью “В память 850-летия Москвы”, Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии “Гарантия качества и безопасности”, медалью “Честь и польза” Международного благотворительного фонда “Меценаты”. Имеет звания: “Почетный работник промышленности вооружений”, “Заслуженный конструктор Российской Федерации”, “Почетный оружейник”. Член-корреспондент инженерной академии Удмуртской Республики.

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