На адвокатов в споре с О. Рощиным просят 0,5 млн евро

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На судебное разбирательство с латвийским предпринимателем Олегом Рощиным, который хочет отсудить у Литвы в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID) 18,4 млн долларов (около 16,4 млн евро), намечается выделить 0,5 млн евро.

Министерство юстиции, которое правительство еще в апреле 2015 года уполномочило представлять Литву в международных структурах, где будет решаться спор с О. Рощиным, использовало бы эти деньги для оплаты услуг юристов и погашения сумм, которые подлежат уплате Международному центру по урегулированию инвестиционных споров. Министерство финансов предлагает выделить запрашиваемую сумму из заимствованных государством средств, а решение должно принять правительство.

В январе этого года Минюст подписал договор с консорциумом адвокатских контор Volterra Fietta и Ellex Valiunas ir partneriai о представительстве Литвы при рассмотрении Международным центром по урегулированию инвестиционных споров с О. Рощиным. Адвокатским конторам каждый месяц нужно платить до 36 тыс. евро (с НДС), кроме того, при сформировании арбитражного суда (трибунала) Международному центру по урегулированию инвестиционных споров нужно заранее заплатить около 100 — 150 тыс. долларов (89–133 тыс. евро).

После того, как спор с Литвой не удалось решить путем мировой, О. Рощин в сентябре прошлого года обратился в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, исходя из подписанных Литвой и Латвией соглашений о поощрении и защите инвестиций.

О. Рощин утверждает, что является владельцем зарегистрированных в льготных налоговых зонах компаний Korofalt Ventures, Logotreck Productions, Machinery Trade, Mita Group и Advanta Group, и на их счетах в обанкротившемся сейчас литовском банке Ukio bankas было от 3,3 млн до 3,86 млн долларов США, предназначенных для покупки телевизоров, видеооборудования, пищевых продуктов и бытовых приборов.

В 2011 году литовские прокуроры не смогли установить лиц, которые перевели средства, а Каунасский окружной суд в 2012 году признал их бесхозным имуществом и перевел в собственность Литовского государства. Деятельность неплатежеспособного банка Ukio bankas остановлена в феврале 2013 года, позднее было возбуждено дело о банкротстве банка.

BNS

Photo by Ken Lund on Foter.com / CC BY-SA