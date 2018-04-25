На Аляске объявлен режим ЧС после мощного землетрясения: повреждены дома, дороги, мосты

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации на территории этого американском штате после произошедшего 30 ноября землетрясением магнитудой 7,0. Об этом он сообщил в Twitter.
«Я нахожусь в прямом контакте с Белым домом», — отметил Уокер. Он уведомил, что власти штата уже создали оперативный штаб и «внимательно следят за сообщениями об афтершоках, а также оценивают ущерб, нанесенный дорогам, мостам и зданиям».
Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовало еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8, передает ТАСС.
#FridayFeeling #Breaking Taken at Service High School in #Anchorage #Alaska this morning.
AOC@AOC_SecurityMajor #earthquake damage to the only road between #Anchorage and #Wasilla / #Palmer #Alaska. Photo from @gbreshears
Из-за землетрясения была объявлена угроза цунами. После этого на острове Кодьяк, расположенном в 320 км к югу от Анкориджа, власти призвали жителей избегать побережья и низин и по возможности перебраться на возвышенность. Впоследствии угрозу цунами отменили.
Sidney Lynn@sid_lynnnn
#Anchorage #Alaska Earthquake. Feel free to use/share. (Screen recording of Anchorage Snapchat area). #Earthquake #Tsunami 671
Местная полиция сообщила, что в Анкоридже повреждены многие дома и строения, а многие дороги и мосты перекрыты, передает «Интерфакс». Полиция призвала местных жителей не выезжать на дороги без необходимости и найти безопасное место.