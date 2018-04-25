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На Аляске объявлен режим ЧС после мощного землетрясения: повреждены дома, дороги, мосты

Фото из открытых источников

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил режим чрезвычайной ситуации на территории этого американском штате после произошедшего 30 ноября землетрясением магнитудой 7,0. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я нахожусь в прямом контакте с Белым домом», — отметил Уокер. Он уведомил, что власти штата уже создали оперативный штаб и «внимательно следят за сообщениями об афтершоках, а также оценивают ущерб, нанесенный дорогам, мостам и зданиям».

Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовало еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8, передает ТАСС.

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Kirsten Powers

@KirstenPowers

Here it is zoomed in. Thank god these pol are ok!!!

Землетрясение ощущалось во всех районах Анкориджа и его окрестностях, передает АР. Некоторые дома получили повреждения, на них образовались трещины. После первого толчка многие местные жители начали выбегать из своих домов.

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akıncı@soneerbozkurt

Taken at Service High School in this morning.

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AOC@AOC_Security

Из-за землетрясения была объявлена угроза цунами. После этого на острове Кодьяк, расположенном в 320 км к югу от Анкориджа, власти призвали жителей избегать побережья и низин и по возможности перебраться на возвышенность. Впоследствии угрозу цунами отменили.

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Sidney Lynn@sid_lynnnn

Earthquake. Feel free to use/share. (Screen recording of Anchorage Snapchat area). 671

Встроенное видео

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Местная полиция сообщила, что в Анкоридже повреждены многие дома и строения, а многие дороги и мосты перекрыты, передает «Интерфакс». Полиция призвала местных жителей не выезжать на дороги без необходимости и найти безопасное место.

NEWSru.com

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