На Аляске застрявшего на ВПП 200-килограммового тюленя вывезли на санках с территории аэропорта

На Аляске работники аэропорта в самом северном городе США Утгарвик (Барроу) обнаружили тюленя, лежащего на взлетно-посадочной полосе. Животное весом около 200 килограммов погрузили на сани и, прикрепив их к снегоуборочной машине, вывезли за территорию воздушной гавани, сообщает Alaska Dispatch News.

Как стало известно, в минувший понедельник, 23 октября, в регионе дул сильный ветер. Работники аэропорта, очищая ВПП от снега, обнаружили необычного гостя. Так как воздушной гавани запрещено самостоятельно заниматься выдворением животных, которые иногда забредают на территорию аэропорта, тюленя вывезли под наблюдением сотрудников специального управления.

Отмечается, что никакие транквилизаторы для усыпления при этом не потребовались. Тюлень держался спокойно, при виде людей не стал волноваться и дал погрузить себя на сани.

До этого работники видели на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Утгарвике полярных птиц, северных оленей карибу, белых медведей и овцебыков, однако тюлень впервые проник на территорию воздушной гавани.

В городе Утгарвик, ранее известном как Барроу и названном в честь английского политика Джона Барроу, проживает около пяти тысяч жителей. Севернее города находится мыс Барроу, являющийся самой северной точкой США. Около города есть метеорологическая станция и ведется добыча нефти. Утгарвик расположен приблизительно в 2100 километрах от Северного полюса.

Тюлени – общее название двух семейств млекопитающих из подотряда псообразные – ранее включались вместе с моржовыми в отдельный отряд ластоногих.

Тюленями называют представителей семейств ушастых тюленей (Otariidae) и настоящих тюленей (Phocidae). У настоящих тюленей задние ласты служат для передвижения в воде. У ушастых тюленей для передвижения в воде предназначены передние конечности, а задние служат рулями и на суше подгибаются вперед и поддерживают массивное тело. Особенно многочисленны популяции тюленей в приполярных широтах.

NEWSru.com

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