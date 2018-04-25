На аукционе СПГ в Литве продано все предложенное количество газа

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На первом в Литве аукционе сжиженного природного газа (СПГ) был продан весь предложенный объем в 110 гигаватт-часов, сообщил организатор аукциона — оператор оператор газовой биржи GET Baltic.

По сообщению GET Baltic, остаток газа компании поставок и торговли газом Litgas заинтересовал участников газового рынка из всех трех Балтийских стран и был продан одному из них за 22,62 евро за мегаватт-час. Эта цена выше установленной минимальной цены в 22,52 евро за мегаватт-час.

Приобретенный газ будет поставлен в августе-сентябре победителю аукциона после подписания договора Litgas с поставщиком.

Директор по развитию бизнеса GET Baltic Гинтарас Бузкис отмечает, что первый публичный аукцион такого рода в Балтийских странах прошел гладко. Гендиректор Litgas Тадас Адомайтис сказал, что компания довольна результатами аукциона, по его словам удалось прозрачно и эффективно реализовать остаток газа на хороших условиях.

Проданный на аукционе газ является частью доставленного в июле на терминал СПГ груза (около 40 тыс. кубометров СПГ или 270 гигаватт-часов). Оставшаяся часть груза будет поставлена производителям энергии, отправлена по договору балансирования газа или отправлена в Инчукалнское газовое хранилище в Латвии.

BNS