На аукционе в Женеве не удалось продать крупнейший в мире розовый бриллиант

В Швейцарии на состоявшемся в среду, 15 ноября, в Женеве аукционе Sotheby’s не смогли продать кольцо с самым большим в мире бриллиантом розового цвета Raj Pink весом более 37 карат. Об этом сообщает агентство Reuters. Председатель международного ювелирного отделения аукционного дома Дэвид Беннетт подтвердил, что ювелирное украшение не было продано.

Оценочная стоимость кольца с бриллиантом, ставшего главным лотом аукциона, составляла от 20 до 30 млн долларов. Торги стартовали с 9,9 млн швейцарских франков (10,02 млн долларов) и поднялись до 14 млн, но затем интерес у покупателей к продолжению борьбы за украшение пропал.

Вес камня составляет 37,3 карата. Он был добыт в 2015 году в ЮАР.

В общей сложности с молотка в ходе аукциона ушло 303 из 349 выставленных лотов на общую сумму 77,9 млн швейцарских франков (78,9 млн долларов). Среди непроданных драгоценностей – кольцо с голубым бриллиантом ювелирного дома Moussaieff и пара желтых бриллиантов.

Ранее на аукционе Christie’s за 33,7 млн долларов был продан уникальный бриллиант весом в 163 карата.

Рекорд стоимости драгоценных камней был установлен на аукционе Sotheby’s в Женеве 13 ноября 2013 года. Как отмечает ТАСС, тогда розовый бриллиант Pink Star весом 59,6 карата ушел с молотка за 83,19 млн долларов.

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