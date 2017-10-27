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На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй – 14 истребителей США

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 27, 18:00   |   Комментариев: 0

На Авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй в пятницу совершили посадку семь истребителей F-15C ВВС США. Они дислоцированы там вместе с другими семью американскими истребителями, которые сейчас осуществляют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

“Семь (самолетов) – дополнительные, они (…) предназначены для тренировок. ВВС Америки проводят тренировки”, – сказала BNS офицер Авиабазы ВВС Литвы по связям с общественностью – капитан Ева Гульбинене.

В Литве еще никогда не было размещено так много союзнических истребителей. Больше всего их было в 2014 году, когда из-за напряженности в регионе после предпринятой Россией аннексии Крыма США прислали в Литву десять истребителей.

Пресс-атташе министра обороны Вита Раманаускайте сказала BNS, что дополнительные истребители США размещены для проведения совместных американско-литовских военных учений, которые будут продолжаться до 10 ноября.

“Большее число самолетов нужно для обеспечения масштаба учений”, – сказала В. Раманаускайте.

BNS

Метки: 

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