На Бали собираются ввести налог для туристов

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На острове Бали для иностранных туристов собираются ввести налог в размере $10, сообщает газета The Straits Times. Деньги пойдут на охрану окружающей среды и сохранение культурного наследия.

Администрация Бали уже разработала соответствующий законопроект, который обсуждается с декабря. Предлагается несколько вариантов взимания налога, в том числе включить его в стоимость авиабилета.

Губернатор Бали Ваян Костер выразил надежду, что налог не станет препятствием для посещения острова. По мнению председателя Ассоциации туроператоров и туристических агентств Индонезии Бали Кетута Ардана, $10 — небольшая для туристов сумма.

«Другие страны также взимают плату с иностранных туристов», — добавил он. В прошлом году Бали посетили 6 млн иностранных туристов — в основном граждане Китая и Австралии. Ежедневно на острове образуется около 3,8 тыс. тон отходов, из которых только 60% попадают на свалки.

belta.by