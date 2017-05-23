На бирже Baltpool – первые покупатели биотоплива из Латвии

На литовской бирже биотоплива Baltpool зарегистрировались первые покупатели из Латвии – шведская компания по торговле древесиной Sveaskog в Латвии и латвийская Fortum.

Глава Baltpool Андрюс Смалюкас надеется, что вслед за первыми покупателями придет и другие клиенты. Биржа планирует, что в будущем торговля биотопливом могла бы вестись не только посредством покупки его латвийскими предприятиями у литовских торговцев, но и посредством торговли латвийскими компаниями между собой.

“Сейчас в Латвии компании объявили много конкурсов на биотопливо, так что если будут высокие цены, то они придут и на биржу. Посмотрят, как будут обстоять дела у этих клиентов, а потом уже весной, может, сами будут покупать”, – сказал BNS А. Смалюкас.

Зарегистрировавшаяся на Baltpool для пробы латвийская Fortum пока относится к бирже с осторожностью. По словам менеджера по поставкам контролируемой Fortum Елгавской электростанции Кристапса Кнесиса, компания уже объявила конкурсы на покупку биотоплива, однако купит на бирже только такое его количество, чтобы проверить, как она действует.

“Созданная в Литве Baltpool, на наш взгляд – это инструмент, позволяющий выйти на более широкий круг поставщиков и повысить конкуренцию на рынке. Мы решили попробовать биржу, приобретая для начала древесную щепу, чтобы испытать платформу”, – сказал BNS К. Кнесис.

По его словам, предприятие и сейчас покупает биотопливо по конкурентным ценам, при поиске поставщиков оно раньше общалось с производителями биотоплива из других стран Балтии, поэтому не надеется, что на бирже Baltpool биотопливо удастся купить дешевле.

Сейчас на бирже Baltpool зарегистрировано 11 латвийских поставщиков биотоплива, которые и до этой поры торговали с литовскими производителями тепла, однако делали это преимущественно в приграничных регионах, где это было выгодно.

BNS

Метки: Baltpool, биотопливо, Биржа, Литва, шведская компания