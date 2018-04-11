На Биржу труда в Литве смогут обращаться и работающие

Литовская биржа труда начинает работать не только с безработными, но и с работающими, чтобы избежать худших сценариев, рисуемых для литовского рынка труда, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Руководитель Литовской биржи труда Лигита Валалите отметила, что было решено предоставить возможности переквалификации для тех, кто работает, а не ждать, пока они станут безработными.

BNS напоминает, что осенью Литовская биржа труда станет Службой занятости. В феврале этого года правительство решило, что к Литовской бирже труда будут присоединены 10 территориальных бирж труда.

В 2016 году расходы на содержание Биржи труда составили 21,3 млн евро, а в 2017 году на это было выделено 22,4 млн евро.

BNS

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