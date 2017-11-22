На борьбу с дезинформацией

То, что Евросоюз со следующего года начинает финансировать борьбу с дезинформацией третьих стран, преподаватель Вильнюсского университета (ВУ) Мантас Мартишюс считает положительным шагом, однако выделяемые для этих целей 800 тыс. евро в год слишком малые средства.

«В масштабе всего Евросоюза это очень мало, поскольку, скорее всего, в таком случае можно поддерживать поток пресс-релизов за такие деньги, а для серьезных мер противодействия 800 тыс. евро – это капля в море», – сказал новостному агентству BNS доцент факультета коммуникации ВУ Мантас Мартишюс.

По его словам, хотя 800 тыс. это слишком малые средства, чтобы добиться высоких результатов, однако этот шаг свидетельствует о политическом осознании опасности дезинформации третьих стран со стороны сообщества.

«Хорошо, что они предусмотрели средства в этом бюджете. Хорошо, что они это признают и выделяют. Это политическое осознание. (…) Российские медийные каналы предназначены для распространения новостей, создания развлекательного содержания, Евросоюз осуществляет коммуникацию по очень узким каналам, у него нет собственных СМИ, он не заказывает фильмы или передачи», – сказал М. Мартишюс.

«Одна сторона инвестирует в создание содержания миллионы, а здесь только 800 тыс. евро в год, поэтому у нас будет результат, при котором та сторона, которая вложит больше денег, усилий, идей, будет более заметна, слышна и действенна, чем эта сторона с 800 тыс. евро», – добавил он.

Совет по экономике и финансам ЕС принял бюджет сообщества на 2018 год. В нем предусмотрено 800 тыс. евро на стратегическую коммуникацию, предназначенную на борьбу с дезинформацией третьих стран.

В марте 2015 года саммит ЕС решил, что сообщество должно бороться с дезинформацией третьих стран и давать отпор проводимым Россией кампаниям дезинформации. В начале 2015 года с инициативой борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой» выступили главы МИД Литвы, Великобритании, Дании и Эстонии.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, дезинформация, Евросоюз, Мантас Мартишюс, СМИ