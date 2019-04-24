На черный день

🔊 Воспроизвести

Иметь некоторую сумму денег про запас — это нормально, ведь никто не знает, что может быть с вами буквально завтра — потеря работы, временная нетрудоспособность, связанная с болезнью, непредвиденные обстоятельства.

Однако минувший кризис, растущее расслоение общества значительно повлияли на привычки людей. Экономисты советуют, что с точки зрения отдельного домохозяйства в ситуации экономической нестабильности лучше всего не иметь ни долгов, ни крупных сбережений, так как и то, и другое порождает большие дополнительные риски. Понятно, что если домохозяйство имеет большие долги, например, невыплаченные кредиты (особенно ипотеку), то в условиях экономической нестабильности у него есть большой риск оказаться не в состоянии эти кредиты обслуживать. Например, можно потерять работу, а в ситуации экономической стагнации найти новую может быть весьма сложно. Но не только долги, но и активы, т.е. сбережения, порождают дополнительные риски – риски их обесценивания. В условиях нестабильности эти риски особенно велики.

Жители Литвы все меньше надеются и на государство. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Литовской ассоциацией страховых компаний и компанией социологических исследований Spinter tyrimai. По сравнению с данными опроса, который был проведен два года назад, мы видим, что на 10% меньше людей считают содровскую пенсию основным источником доходов.

По словам главы компании Spinter tyrimai Игнаса Зокаса, 63% участников опроса считают, что у государства нет реальной возможности должным образом позаботиться о своих гражданах, если они заболеют серьезной болезнью, случится несчастье, человек лишится трудоспособности, а семья — основного кормильца. В еще более сложной ситуации находятся жители в вопросе пенсий. Как считают эксперты, важно не только говорить о том, как готовиться к черному дню, но активизировать государственную политику, образование, чтобы люди стали финансово более грамотными. На данный момент населением накоплен почти 1 млрд евро.

15% участников опроса считают, что в старости будут обращаться за социальным пособием, а в случае несчастья у большинства будет лишь два основных источника доходов. Граждане не надеются на то, что сытую старость им обеспечит государство. 75% участников опроса не верят, что государство сможет платить такую пенсию, которая обеспечит им достойную старость.

Исследование показало, что жители планируют пять источников дохода: содровскую пенсию, пенсию из фондов второй ступени, вклады, сбережения, средства, накопленные в фондах страхования жизни, и недвижимость.

По данным опроса, каждый седьмой считает, что на пенсии ему придется обращаться за социальной помощью. Каждый шестой полагает, что в старости ему придется просить о помощи у членов семьи или родственников. Большая часть этих людей — люди старше 36 лет, многие живут в небольших городах или в сельской местности.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ