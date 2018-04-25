На что берут кредиты?

Современные люди привыкли решать проблемы посредством кредитов. Зачем усугублять ситуацию или страдать от ее неразрешенности, если существует более чем привлекательная альтернатива. Для чего годами копить на вещь, которая впоследствии может и не понадобиться. Многие предпочитают жить в режиме «здесь и сейчас», и в этом нет ничего предосудительного. Главное, правильно рассчитать кредит и убедиться в том, что предложение действительно выгодное.
Люди чаще всего берут кредиты, чтобы удовлетворить сиюминутную потребность в том или ином предмете быта. Многие путешествуют таким образом. Далеко не все способны из месяца в месяц откладывать некоторую сумму на отдых или иные блага. Кому-то гораздо проще оформить кредит, а в дальнейшем просто обязать себя погашать его.
Кредит – это очень полезный финансовый инструмент. С трудностями сталкиваются лишь те, кто переоценивает собственные возможности или не умеет рационально использовать имеющиеся активы. Для кого-то кредит – это благо, а для кого-то зло. Но дело тут не в самом продукте, а в личностных качествах человека.
Согласно исследованию, проведенному компанией цифровых финансовых услуг Credit24, половина респондентов на вопрос, на что они взяли бы кредит, ответила – на автомобиль. На втором месте чаще всего упоминались расходы на медицинские услуги (48%), на третьем — ремонт дома (43%).
Однако, отвечая на вопрос о том, на что доводилось брать кредит, более трети опрошенных отметили, что на ремонт дома или на покупку бытовой техники и электронных устройств. 14% сказали, что кредит был взят на покупку автомобиля, почти каждый десятый — для покрытия непредвиденных расходов.
Более редкими, но повторяющимися причинами для взятия кредита являются погашение других долгов (17% респондентов), финансирование расходов, связанных с детьми (16% респондентов) и покрытие затрат развлечения и хобби (12% респондентов).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ