На что берут кредиты?

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Современные люди привыкли решать проблемы посредством кредитов. Зачем усугублять ситуацию или страдать от ее неразрешенности, если существует более чем привлекательная альтернатива. Для чего годами копить на вещь, которая впоследствии может и не понадобиться. Многие предпочитают жить в режиме «здесь и сейчас», и в этом нет ничего предосудительного. Главное, правильно рассчитать кредит и убедиться в том, что предложение действительно выгодное.

Люди чаще всего берут кредиты, чтобы удовлетворить сиюминутную потребность в том или ином предмете быта. Многие путешествуют таким образом. Далеко не все способны из месяца в месяц откладывать некоторую сумму на отдых или иные блага. Кому-то гораздо проще оформить кредит, а в дальнейшем просто обязать себя погашать его.

Кредит – это очень полезный финансовый инструмент. С трудностями сталкиваются лишь те, кто переоценивает собственные возможности или не умеет рационально использовать имеющиеся активы. Для кого-то кредит – это благо, а для кого-то зло. Но дело тут не в самом продукте, а в личностных качествах человека.

Согласно исследованию, проведенному компанией цифровых финансовых услуг Credit24, половина респондентов на вопрос, на что они взяли бы кредит, ответила – на автомобиль. На втором месте чаще всего упоминались расходы на медицинские услуги (48%), на третьем — ремонт дома (43%).

Однако, отвечая на вопрос о том, на что доводилось брать кредит, более трети опрошенных отметили, что на ремонт дома или на покупку бытовой техники и электронных устройств. 14% сказали, что кредит был взят на покупку автомобиля, почти каждый десятый — для покрытия непредвиденных расходов.

Более редкими, но повторяющимися причинами для взятия кредита являются погашение других долгов (17% респондентов), финансирование расходов, связанных с детьми (16% респондентов) и покрытие затрат развлечения и хобби (12% респондентов).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ