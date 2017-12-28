На должность директора литовского Агентства оборонных ресурсов претендуют два кандидата

В среду после обеда истек срок подачи заявок на конкурсе на замещение должности директора агентства по централизованным закупкам системы обороны Литвы – заявки подала два претендента.

Поиск директора агентства вновь создаваемого Агентства оборонных ресурсов ведется в связи с тем, что Минобороны завершает подготовку к реорганизации системы закупок.

Отбор начался с декабря, некоторые политики предъявляли претензии в связи с его прозрачностью.

После объявления конкурса желающие принять в нем участие должны были подать заявки в течение нескольких дней. Кроме того, отбор был объявлен только во внутренней сети Минобороны. Министерство также предусмотрело, что директором агентства должен быть уставным должностным лицом.

Об этом сообщил председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, “аграрий” Витаутас Бакас. Когда он заявил, что конкурс – просто фикция, Минобороны решило продлить отбор на две недели и сделать его открытым. Минобороны утверждало, что конкурс был прозрачным, а отбор был продлен, потому что у нем участвовал только один претендент.

В следующем году Литва впервые выделит на оборону 2% ВВП. Оборонный бюджет составит примерно 873 млн. евро.

BNS

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