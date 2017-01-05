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На дорогах Литвы – самая низкая статистика смертей в ДТП за полвека

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 13:00   |   Комментариев: 0

На дорогах Литвы в прошлом году погибло в ДТП 189 человек – это самый низкий показатель за период с 1952 года, сообщило в четверг Министерство транспорта и коммуникаций.

Министерство утверждает, что на эти результаты повлияли усовершенствование дорожной инфраструктуры, интенсивное внедрение средств безопасного дорожного движения, улучшение контроля за нарушениями правил дорожного движения и активная просветительская деятельность.

В 2015 году на дорогах Литвы погиб 241 человек.

BNS

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