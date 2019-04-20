На дорогах Великобритании появятся детекторы для предупреждения водителей, говорящих по телефону

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В Великобритании установили первые дорожные детекторы использования мобильных телефонов без гарнитуры для предупреждения водителей о нарушении.

Как пишет TJ, система, разработанная компанией Westcotec, состоит из датчиков, определяющих активность 2G, 3G и 4G и Bluetooth-сигналов, а также светодиодного дорожного знака, на котором изображен перечеркнутый телефон в красном круге.

Если датчик фиксирует в радиусе действия использование сотовой связи без Bluetooth, то знак загорается. При этом система не фиксирует нарушителей, а только предупреждает водителей, поскольку сама по себе не может определить, кто именно пользуется смартфоном (пассажирам машин не запрещено говорить по телефону без гарнитуры). Кроме того, систему, по всей видимости, можно обмануть, включив на смартфоне Bluetooth.

Впервые разработка Westcotec была протестирована в Норфолке в прошлом году, а теперь полиция приобрела два детектора стоимостью 6 тысяч фунтов каждый. Они будут установлены на трассе A34 в Оксфордшире, сообщает BBC . В перспективе полиция может установить больше таких знаков.

Согласно британским законам, использование телефона за рулем наказывается штрафов в 200 фунтов стерлингов и шестью штрафными баллами в права. По данным британской полиции, использование смартфонов за рулем в четыре раза увеличивает шансы ДТП, и вдвое увеличивает шансы аварии со смертельным исходом по сравнению с вождением в пьяном виде.

NEWSru.com