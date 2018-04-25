На дороги — 477,5 млн евро

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В 2019 году на расширение сети дорог Литвы, на их ремонт и улучшение безопасности движения из государственного бюджета будет выделено 477,5 млн евро.

Больше всего средств – 90 млн евро – выделено на асфальтирование гравийных дорог, из них 80 млн евро на дороги государственного значения и 10 млн евро на дороги местного значения.

Чтобы улучшить условия движения на магистрали А1 Вильнюс – Каунас — Клайпеда, планируется реконструировать участок с 89,40 до 107,00 км, на это предусмотрено 15 млн евро.

На автомагистрали около Клябонишкес будет начато строительство моста через Нярис.

На строительство эстакады на дороге Шилуте — Русне и на реконструкцию участка дороги около нее будет выделено 2,5 млн евро.

В Вильнюсе на строительство двухуровневого перекрестка на пересечении ул. Жирню, ул. Лепкальне и Минского шоссе правительство выделит 5 млн евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ