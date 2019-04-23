На этой неделе Литву посетит председатель Сената Польши

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Станислав Карчевский, председатель Сената Польши, посетит Литву на этой неделе. Он примет участие в мероприятиях празднования в Сейме 25-й годовщины Литовско-Польского межгосударственного соглашения.

По этому случаю, в четверг, 25 апреля, в парламенте Литвы пройдёт дискуссия о дружественных отношений между Литвой и Польшей и важности Соглашения о добрососедском сотрудничестве.

В соответствии с подписанным в апреле 1994 года соглашением, Литва и Польша взяли на себя обязательство развивать взаимоотношения в духе уважения, доверия, равенства и добрососедства, не иметь территориальных претензий, в том числе и в будущем.

В документе, в частности, указывается, что лица литовского происхождения в Польше и лица польского происхождения в Литве «имеют право выражать, защищать и развивать свою национальную, культурную, языковую и религиозную самобытность индивидуально или вместе с другими членами своей группы без дискриминации и на условиях полного равенства перед законом».

Стороны обязались позволить своим жителям «свободно использовать язык национального меньшинства в личной и общественной жизни», «иметь доступ к информации на этом языке, возможность распространять его и обмениваться им, а также иметь собственные средства массовой информации», «обучаться языку национального меньшинства и изучать языки национального меньшинства», «использовать свои имена и фамилии в соответствии со звучанием на языке национального меньшинства» и др.

BNS