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На этой неделе в Литве возможны дожди с грозами, станет прохладней

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 22, 15:00   |   Комментариев: 0

На этой неделе возможны дожди с грозами, по сравнению с выходными днями будет прохладней, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью в Литве ожидается малая облачность без осадков, температура составит 5–10 градусов тепла. Днем будет переменная облачность. Местами, с большей вероятностью в северных районах, пройдут дожди. Температура составит 17–22 градусов тепла, на взморье –13–15.

В среду ночью местами ожидаются дожди, днем в большинстве районов будут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет 6–11, днем –15–20 градусов тепла.

В четверг также ожидаются дожди, возможны грозы, станет немного прохладней. Сходная погода сохранится до пятницы, а в выходные будет солнечно, без осадков, днем будет 8–22 градусов тепла.

BNS

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