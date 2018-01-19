На финском озере Сайма добровольцы снова возведут искусственные сугробы для спасения бельков

В Финляндии из-за отсутствия снега на озере Сайма пятый год подряд привлекают добровольцев для строительства искусственных сугробов в местах гнездования сайменской нерпы. Как сообщает Русская служба новостей Yle, первые группы волонтеров приступят к работе по спасению детенышей нерпы уже в ближайшее время.

Курировать возведение укрытий добровольцами и Фондом дикой природы (WWF) будут сотрудники Лесного управления Финляндии. По словам биолога Миины Ауттилы из Лесного управления, добровольцы прибудут к озеру в последние выходные января.

В этом году лед целиком покрыл озеро только в январе. Во многих местах ледяной покров очень хрупкий и полностью лишен снега.

В то же время в Лесном управлении просят граждан, пытающихся помочь нерпе, не строить самостоятельно сугробы, чтобы не привлекать животных к дачным коттеджам, где высок риск гибели детенышей. Искусственные сугробы планируется возвести к середине февраля – моменту рождения бельков.

Впервые такого рода укрытия добровольцы построили в 2014 году. С тех пор из-за недостатка снега зимой их сооружают регулярно. По оценке биологов, за предыдущие четыре года было создано в общей сложности 800 искусственных сугробов, которые стали убежищем для 190 бельков. Это примерно 60% от общей рождаемости нерп, подсчитали в Лесном управлении.

Как отмечает “Фонтанка.fi”, предпринятые усилия по спасению детенышей привели к росту популяции сайменской нерпы. Так, в 2017-м ее численность составила 370-380 особей. В прошлом году родилось 83 белька. В 2016-м на свет появилось 80 нерп, в 2015-м – 71, в предыдущие три года – около 60. Наименьшая численность нерп была зарегистрирована в 1990 году – тогда их насчитали всего 180.

Сайменская нерпа – подвид кольчатой нерпы, обитающей в озере Сайма. Этот подвид – единственный эндемик Финляндии среди млекопитающих. В связи с глобальным потеплением сайменская нерпа находится под угрозой исчезновения.

Лесное управление Финляндии планирует в рамках программы по охране сайменской нерпы увеличить численность популяции до 400 особей к 2025 году. Сайменская нерпа является одним из символов Финляндии. Изображение этого животного было отчеканено на финских монетах достоинством в пять марок.

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