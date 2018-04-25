На Гавайях намерены повысить возраст продажи сигарет до 100 лет

🔊 Воспроизвести Законодательное собрание штата Гавайи рассматривает законопроект о постепенном повышении возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году. Об этом телеканал CNN.

Новым законопроектом предусматривается повышение возраста покупки сигарет до 30 лет к следующему году, до 40, 50 и 60 в каждом последующем году и так пока не дойдет до 100 лет в 2024 году.

На Гавайях действуют одни из самых строгих законов, регулирующих продажу табака. В 2016 году Гавайи стали первым американским штатом, где возраст продажи табака увеличили до 21 года.

korrespondent.net