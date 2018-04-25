На Голанских высотах появились четыре поста российской военной полиции

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Четыре поста российской военной полиции выставлено перед линией «Браво» вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах, в ближайшее время появятся еще два. Об этом сообщил заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, слова которого приводит РИА «Новости» .

«Мы оказываем всемерное содействие миссии ООН для того, чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне», — подчеркнул он, отметив, что силы ООН намерены восстановить патрулирование в центральной и южной зоне высот. «И мы видим нашу обязанность в том, чтобы им помочь», — отметил он.

По словам Кураленко, как только работа будет налажена, в том числе сирийской стороной, военная полиция передаст посты сирийцам. В дальнейшем число постов российской военной полиции планируется довести до восьми .

Кураленко рассказал, что боевики вторглись в демилитаризованную зону шесть лет назад, после чего почти все посты ООН прекратили свою работу. «В основном на них дислоцировались «Джебхат ан-Нусра»*, на некоторых постах были созданы школы подрывников, находились боевые группы. Не так так давно, буквально месяц назад, правительственные силы полностью освободили демилитаризованную зону до линии «Альфа», сейчас демилитаризованная зона находится под контролем правительственных войск», — подчеркнул Кураленко.

По данным «Интерфакса» , российская военная полиция проверила все маршруты патрулирования ООН на Голанских высотах, особую опасность представляет южная часть демилитаризованной зоны, где обнаружено множество взрывоопасных предметов. «Но мы всю имеющуюся информацию передаем представителям UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом прекращения огня), они ее анализируют и постепенно, в ближайшее время мы уверены, что они будут расширять свои маршруты», — подчеркнул генерал. Он рассказал, что российская военная полиция помогает миссии ООН в проверке и восстановлении постов.

NEWSru.com