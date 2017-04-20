На горе Таурас – Национальный концертный зал

Столичные власти намерены обустроить гору Таурас и ее подножие, сообщает самоуправление города. На горе появятся движущиеся дорожки, подземный эскалатор, многоэтажная стоянка для автомобилей, новые кафетерии и велодорожка, которая соединит уже имеющиеся маршруты, а вместо старой постройки Дома профсоюзов планируется оборудовать концертный зал высочайшего уровня. Все эти новшества планируется реализовать на горе Таурас и подступах к ней в рамках проекта «Вильняус планас».

«На месте Дворца профсоюзов планируется зал на 1 500 мест, где будут проводиться выступления ведущих симфонических оркестров — это лучшее место для мероприятий такого уровня. В планы входит также оборудование подземного эскалатора», — поделился планами мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. «Все это станет возможным, если мы найдем с Министерством культуры общий язык по вопросам создания Национального концертного зала», — отметил мэр Вильнюса.

Муниципалитет столицы намерен провести консультации с нынешним владельцем здания по поводу снижения цены продажи, нынешняя сумма — 11 млн евро — является, по мнению властей, слишком высокой. «Если владелец не согласится на предложенную цену, мы будет рассматривать возможность инициировать процедуру экспроприации собственности для общественных нужд», — подчеркнул Шимашюс.

В проекте, подготовка к которому уже проводится у подножия горы Таурас, предусмотрена многоуровневая парковка на 483 места, лифт для инвалидов и мам с колясками, велосипедистов. Крыша парковки будет озеленена и примкнет к склону горы. Со стороны улицы будут выделены места для коммерческих и культурных объектов — кафе, магазинов, информационного центра. От стоянки до самой вершины холма со стороны улицы Ауку можно будет подняться по движущейся дорожке, которую планируется установить под землей, поэтому использовать ее можно будет и в зимнее время. Другой стратегически и функционально важный объект — виадук над улицей Тауро, где в настоящее время нет даже безопасного прохода для пешеходов. Планируется, что после реструктуризации он соединит зеленые зоны города — сквер Цвиркос, аллею Рожю, сквер Реформату.

Компания VIPC Vilnius, которая на данный момент является владельцем Дворца профсоюзов, объявлена банкротом, администратор банкрота Стасис Пошкус хочет присудить самоуправлению и правительству более 12 млн евро за якобы затянувшиеся процедуры. Сам дворец продается на аукционе, стартовая цена – 11,5 млн евро.

Премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что правительство будет искать средства на то, чтобы превратить Дворец профсоюзов на горе Таурас в современный концертный зал, только если самоуправление решит все правовые споры и подготовит полезный для общества проект.

«В первую очередь самоуправление должно решить вопросы, которые входят в его компетенцию, решить все правовые препятствия или споры – что там на самом деле, мне трудно сказать, какие-то разногласия с владельцами. Когда этот вопрос будет решен и будет подготовлен проект концертного зала, который соответствовал бы международным требованиям, мы с Министерством культуры решим, какую помощь может оказать правительство», – сказал журналистам премьер.

По его словам, строительство концертного зала можно было бы финансировать на средства Государственной инвестиционной программы или с помощью других мер.

Гора Таурас – одно из любимых мест вильнюсцев, откуда открывается великолепный вид на город.

В древние времена на этом холме, расположенном сейчас в центре Вильнюса, язычники отмечали свои праздники. Вероятно, по этой причине он был известен как «Чертова гора». Одно из старейших православных кладбищ в Вильнюсе также находилось на горе Таурас. Историки пишут, что оно было позади лютеранского кладбища. Под горой у Торговой улицы стояли деревянные домики виленских жителей.

В начале XX века граф Тышкевич планировал оборудовать на горе городской сад. В 1963 году на горе Таураc был открыт Дом культуры профсоюзов. На заре независимости на горе планировали построить Дом наций.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Вильняус планас, гора Таурас, Проект