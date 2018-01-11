На горящем у берегов Китая нефтяном танкере произошел взрыв

На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Тушение пожара временно прекращено.

“В связи с тем, что 10 января в 13.35 на танкере Sanchi произошел взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов”, – цитирует РИА “Новости” отчет Министерства транспорта.

Подчеркивается, что взрыв на танкере, который перевозил 136 тысяч тонн газового конденсата, создает потенциальную угрозу для экологии. Ранее в Минтрансе указали, что газовый конденсат содержит в себе токсичный сероводород и при испарении может загрязнить атмосферу. Кроме того, он выделяет ядовитые пары при горении.

Танкер под панамским флагом Sanchi, принадлежащий иранской компании, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 – граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. Все они пропали без вести, во вторник спасатели нашли тело одного моряка.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, граждане Китая. Их всех спасли. Китай направил в район ЧП суда для поисков пропавших и ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США – патрульный противолодочный самолет P-8 Poseidon.

NEWSru.com

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