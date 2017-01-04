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На государственной границе – подделка документов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 05, 0:01   |   Комментариев: 0

Два литовских пограничника и таможенник подозреваются в том, что принимали участие в деятельности организованной преступной группировки (ОПГ) зарубежных и литовских граждан, сообщила литовская Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Фото BFL/К.Ванагаса

Фото BFL/К.Ванагаса

После полугодового расследования пограничники Пагегского отряда разоблачили ОПГ граждан Литвы и третьих стран, которые занимались незаконной деятельностью в Литве, подделывали штампы прибытия/выбытия из страны, что позволяло гражданам третьих стран надолго оставаться в Литве. В целом подозрения предъявлены 18 лицам, в том числе упомянутым пограничникам и таможеннику.

11подозреваемых – граждане Киргизии, двое – из Таджикистана, пятеро – граждане Литвы. Установлены и трое их пособников из СОГГ и таможни.

В середине года была получена разведывательная информация о том, что прибывающие и пытающиеся получить в Литве работу граждане третьих стран, преимущественно из Таджикистана и Киргизии, нарушают Закон о правовом положении иностранцев. По действующему законодательству иностранец, имеющий действительную шенгенскую визу, может прибыть в Литву и находиться в стране указанный в визе срок, но его пребывание в стране и шенгенском пространстве в целом не может превышать 90 суток в 180-дневный период.

Сотрудники пограничной криминальной службы установили, что граждане третьих стран, различными способами подделывая штампы прибытия/выбытия, незаконно проживают и работают в Литве.

Было установлено, что их преступная деятельность осуществлялась при посредничестве пограничников Кибартской заставы Пагегского отряда и работника Каунасской территориальной таможни, которые злоупотребляли своим служебным положением и получали за пособничество денежное вознаграждение. Досудебное расследование контролирует Каунасская окружная прокуратура.

Инф. «ЛК»

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