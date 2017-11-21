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На границе Литвы Польшей проводятся учения пограничников

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 21, 10:00   |   Комментариев: 0

Во вторник литовские пограничники проведут вблизи польской границы учения по возобновлению погранконтроля.

Учения в течение четырех часов будут проводиться на территориях бывших пунктов погранпропуска Калварийос и Лаздияй, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

В учениях будут участвовать пограничники команды Калварийской заставы Варенского подразделения СОГГЛ, Команды спецназначения, Отдела погранконтроля и Отдела криминальной разведки.

Главная цель этих учений – совершенствование навыков в связи с обновлением контроля внутренней границы с Польшей. С 10 до 14 часов с учетом факторов риска будут выборочно проверяться следующие в Литве лица, транспортные средства и вещи.

Кроме того, будет проверяться взаимодействие с полицией и другими осуществляющими проверку ведомствами, а также с пограничной службой Польши.

Государства, относящиеся к Шенгенскому пространству, отменили контроль внутренних границ, однако любая страна может его временно восстановить, если нужно принять определенные меры безопасности с целью предотвращения серьезных нарушений внутренней безопасности и общественного порядка.

BNS

Метки: 

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