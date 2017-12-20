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На границе Литвы с Россией будет завершено строительство защитного ограждения

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В среду после более чем полугодовых работ будет завершено строительство защитного заграждения вдоль границы Литвы и России.

Забор возводился на участках, где граница между Литвой и Россией проходит по суше, за исключением нескольких участков возле ручьев. Его общая протяженность превышает 40 километров.

На всей протяженности границы, проходящей по Неману (примерно 109 км), немного ранее пограничники оборудовали системы наблюдения за границей.

Заграждение на границе с Россией возводится прежде всего в целях пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

Возведение забора началось в июне в Шакяйском районе. Работы выполнила вилкавишкская компания Gintreja, они обошлись более чем в миллион евро.

BNS

Метки: 

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