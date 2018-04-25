На границе Пакистана и ЕС

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Пока весь мир следит за гондурасским караваном мигрантов, направляющимся к границам терпения Трампа, на южных рубежах ЕС складывается критическая ситуация. Как сообщают австрийские газеты, у границы Хорватии скопилось со стороны Боснии-Герцеговины более 20 000 (двадцать тысяч) нелегальных мигрантов.

Абсолютное большинство из них – выходцы из Пакистана, но в толпе есть афганцы, иранцы, марокканцы.

Особенность этого каравана – его гендерный и возрастной состав: почти 95 процентов нелегалов – мужчины моложе 25 лет. По сути, это – обычная армия. И что характерно, она вооружена. Коллеги пишут, что почти каждый осаждающий границу ЕС имеет холодное оружие. Более того, эта толпа агрессивна: как минимум одного хорватского пограничника странствующие бандиты уже зарезали.

Несмотря на такой натиск, маленькая Хорватия не получает от ЕС никакой поддержки, даже информационной.

Конечно, экспедиционный корпус из Пакистана на границе Европы – тема весьма щекотливая. Особенно в Германии, где идёт отчаянная борьба за партийное наследие Меркель и почти вся немецкая политика стала до предстоящих 8 декабря выборов лидера партии ХДС в Гамбурге внутренней.

Дональд Трамп, кстати, дал ответ на вопрос, что делать с разбушевавшимся Гондурасом: любить или убить? Президент США выбрал второе, отправив войска на южные границы страны. И это при том, что до американских границ каравану мигрантов ещё топать и топать, не меньше двух месяцев. А вот граница далёкого Пакистана уже пришла к нам с вами прямо на порог.

Австрийские коллеги потому и забили тревогу на этой неделе, что от расположения пакистанского каравана до окраин страны вальсов всего 220 км. А там уже и рукой подать до Мюнхена: всё это мы проходили три года тому назад.

Впрочем, армия вторжения успокаивает и хорватов, и австрийцев: ни в одной, ни в другой стране они не хотят убежничать. Цель этой вооружённой массы – исключительно Германия. Но Германия пока предпочитает о них не знать. Не ко времени гости…

К сожалению, хорваты долго не простоят. Толпа с каждым днём прибывает и злеет. Мы помним по московскому чемпионату храбрую красавицу – президента Хорватии. Но при всей её решительности приказ стрелять в пакистанских оккупантов она вряд ли отдаст… Накануне зимы это означает лишь одно: армию беженцев пропустят сквозь Хорватию.

Неужели опять, как и в 2015-м, последнее слово останется за канцлером Меркель?

rg-rb.de