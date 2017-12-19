На границе с Белоруссией обезврежен артиллерийский снаряд

Литовские должностные лица обнаружили у границы с Республикой Беларусь артиллерийский снаряд и обеспечили его охрану до уничтожения.

В пятницу в Варенском районе, в лесу в пределах деревни Ашашникай пограничники обнаружили на противопожарной полосе предмет, напоминающий взрывчатое устройство, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Место обнаружения находится в 300 метрах от государственной границы. Были вызваны саперы.

Саперы установили, что это артиллерийский снаряд 85 мм. времен войны. Было решено, что он опасен для окружающих, поэтому снаряд было решено ликвидировать на месте.

BNS

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