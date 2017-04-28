На границе с Калининградской областью – вереницы автомобилей

На границе Литвы с Калининградской областью образовались очереди грузовых автомобилей. Однако глава Дирекции пограничных пунктов Литвы говорит, что несколько десятков стоящих в очереди автомобилей – не большая проблема.

“Некоторое увеличение имеет место, но прежде площадка всегда была свободна. Это проблемы со стороны соседнего государства – после смены начальника пункта (на российской стороне близ Кибартай – BNS), стали появляться некоторые очереди, больше информации у нас нет. Очередь примерно в 60 автомобилей – это не то, о чём следует говорить, так как в Мядининкай бывало и по 600 фур. Восемь часов ожидания – это не трагедия”, – отметил BNS Арнольдас Тваронавичюс.

По данным Дирекции, в настоящее время въезда в Калининградскую область на КПП Кибартай ожидают 63 фуры, на Панямунском – 35. На обоих постах им приходится ждать пропуска по 7 часов.

Между тем на посту Мядининкай ожидают проезда в Белоруссию 25 фур – они должны пересечь границу в течение часа, на КПП Ловоришкес – 30 фур, которым придётся ждать около 4 часов.

BNS

Метки: Граница, Литва