На игле евродотаций

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Экономика Литвы растет лучше, чем в среднем по ЕС. Это объективный факт, о котором говорит не только официальный Вильнюс, но и признает, например, Организация экономического сотрудничества и развития, членом которой на прошлой неделе официально стала наша страна. Но вызовов – немало. Подножку ставит вилка стареющего общества на фоне эмиграции, а как следствие – нехватка кадров на рынке труда. Все это будет только усиливаться, но главная угроза – как жить самостоятельно в годы, когда начнет сокращаться помощь Евросоюза?

Похвалил, но предостерег

Литву на прошлой неделе посетил глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гуррия, визит которого приурочен к официальному вступлению нашей страны в эту организацию. Литва стала 36-м членом организации, а Гуррия встретился с президентом Далей Грибаускайте, получил от нее госнаграду за содействие вступлению Литвы в ОЭСР, затем с премьером, спикером парламента и другими представителями литовских властей.

В целом Гуррия положительно оценил развитие экономики Литвы, отметив высокий для ЕС показатель роста ВВП в 3%. Он также хвалил власти за смелые структурные реформы и иные инициативы, однако во время брифинга обозначил проблемы, которые ожидают Литву в будущем. Это, по словам Гуррии, вилка старения общества, эмиграции, увеличивающегося социального разрыва. В таком комплексе эти проблемы часто бывают нерешаемыми, говорил гость.

«Литовское общество стареет, и в будущем это будет создавать все более значительные проблемы. Эту проблему нужно решать законами, регулирующими трудовые отношения и систему здравоохранения», — сказал Гуррия.

Наши чиновники покивали, но в итоге усердно подчеркивали именно похвалы руководителя влиятельной международной организации. В целом понятно: в экономике действительно оттепель, а смотреть в послезавтра, тем более, когда необязательно именно ты будешь у власти, совсем не хочется. Пусть с этими проблемами разбираются следующие поколения. Но секрет в том, что этой смены поколений даже не понадобится. Новая реальность грозит придавить всей своей массой уже через два-четыре года. Именно в это время начнется новая финансовая перспектива ЕС, в которой дотаций Литве, как это ни прискорбно, предусмотрено намного меньше.

Как тратят?

Рекламные стенды о том, что этот участок дороги отремонтирован (реновация этого дома выполнена, эта усадьба отреставрирована, этот мост построен и так далее) за счет финансовой помощи Евросоюза – на улицах больше, чем памятников Ленину в прошлом веке. Помощь ЕС недооценивать действительно нельзя: это наша медицина, наша полиция, наш Интернет, в конце концов, когда госуслуги совершаются нажатием двух клавиш. Но принимая это благо, есть ли уверенность, что деньги тратят эффективно? Без распила, воровства и коррупции? Нет!

Обозреватель Гинтарас Сарафинас еще в 2016 году предположил, что дотации ЕС эффективно используются только на 10-15%. Миллиарды евро ушли в никуда. Вернее, в карманы нескольких бизнес-групп.

«Развитые европейские страны создали для нас тепличные условия для того, чтобы развивать прогресс и догонять уровень проживания и качество жизни Западной Европы. Если бы все эти 8 млрд евро (это разговор в июне 2016 года в эфире радиостанции Žinių radijas, когда только в тот год Литва получила и освоила еще 2 млрд евро. – Прим. автора) или почти 28 млрд литов мы использовали мудро, сегодня наше государство выглядело бы совершенно иначе. Иными словами, было бы уже в высшей лиге», — считает обозреватель.

По его словам, множество экономистов и экспертов утверждает, что Литва на самом деле эффективно, умно и максимально выгодно использовала только около 10% уже полученной финансовой помощи ЕС. Максимум — 15%. Но только столько. Такой вывод, по словам Сарафинаса, «на самом деле потрясает».

«Владельцы и руководители частных компаний также убеждены, что Литва неэффективно использовала миллиарды евро, полученные из ЕС. Предприниматели постоянно просят у власти и политиков искать способы, как подкорректировать распределение помощи ЕС, чтобы хотя бы те деньги, которые мы получим в будущем, не ушли на ветер, чтобы благодаря этой остальной финансовой помощи ЕС можно было создать как можно больше рабочих мест и укрепить промышленность и технологический прогресс страны. Конечно, есть и оптимисты, которые уверяют, что якобы не очень важно эффективно использовать средства ЕС, главное, что они остаются в Литве, и что они усваиваются в разных секторах. Это примитивные выводы и какая-то советская философия. В советские годы было принято средства «усваивать», немалая часть жителей Литвы, особенно имеющих доступ к средствам ЕС и их распределению, считает, что подобным образом можно поступать и с финансовой помощью ЕС, то есть «усваивать», поэтому и организуется множество самых странных курсов, реализуются самые невероятные проекты, выпускаются самые абсурдные издания, создаются безнадежные программы, совершаются ненужные покупки, фермерам нередко платят деньги даже за то, чтобы они не обрабатывали землю и так далее», — считает обозреватель.

По его мнению, заодно нельзя забывать и о том, что часть помощи ЕС «вообще воруют, особенно в тех областях, в которых ее использование труднее контролировать» — в области стратегий, подготовки программ, строительства, распространения различных идей (например, «зеленых») и так далее.

«Но эти «усваивающие» должны знать, что они обидели тысячи людей. Ведь экономисты подсчитали, что за миллиард евро можно создать более 60 тыс. новых рабочих мест. Мы получили 8 млрд евро (до 2016 года. – Прим. автора). Так что новых рабочих мест могло было быть 500 тыс. Но нет. Спасибо «усваивающим» и равнодушию распределителей средств ЕС», — уверен он.

Журналист рассказал, как однажды ему довелось общаться с одним политиком, который находится в первой пятерке самых влиятельных политиков Литвы. Во время неофициальной беседы после вопроса, испугали ли его масштабы воровства и присвоения средств ЕС в Литве, он ответил, что воруют не очень много, значительно больше средств тратят просто глупо, неэффективно, нехозяйственно, впустую, совершенно не думая о результате.

«Мы совсем не готовимся к будущему, когда помощь ЕС Литве снизится до минимума. А этот период не за горами», — заключил обозреватель.

Пример – дороги

Это не размышления отдельно взятого человека. То, что эффективно используются 10-15%, ну, максимум 20%, публично говорила и экономист Екатерина Рояка, и многие-многие-многие. И, кажется, не скрывают этого и официальные власти. Недавно Министерство транспорта и коммуникаций провело аудит ремонта и строительства дорог. Взяли 33 объекта. Проверили и ужаснулись. В 29 из 33 дорог – грубейшие нарушения. Согласно представленным данным, 29 дорог — были сданы с такими значительными дефектами, что в принципе не должны были быть принятыми в эксплуатацию.

«К сожалению, подтвердились самые худшие прогнозы — из 33 изученных дорог только четыре — без дефектов», — констатировал на пресс-конференции по итогам аудита министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис.

Ущерб государству оценен в 16 млн евро. Это лишь небольшая часть дорог, которые решили проверить после ремонтных или строительных работ.

А как строят и ремонтируют? Министерство в ходе аудита бывших региональных дорожных предприятий раскрыло типичные повторяющиеся нарушения и случаи растраты средств. Выяснилось, что государственные средства в Каунасском, Панявежском и Шяуляйском региональных дорожных предприятиях в 2012-2017 годах использовались на массовые командировки за границу (часто не связанные с должностными обязанностями), курсы обучения в теплых краях (часто полученные знания оказывались неприменимы в Литве либо похожие курсы в Литве стоили дешевле), нарушения конкурсных закупок, необоснованные надбавки к зарплатам (премии, подарки) и прочие схемы злоупотребления. Несоответствия между фактически выполненными и официально подсчитанными работами были установлены во всех проверенных 25 объектах.

То, что схемы злоупотребления типичны, похожи во всех трех (проверили только ТРИ предприятия) исследованных предприятиях, означает, по мнению министра Рокаса Масюлиса, необходимость «расследовать такие случаи в масштабе всей Литвы, оценить ущерб и предпринять правовые действия для возмещения понесенных убытков».

Понятно, что возмещать убытки никто не будет. Просто не сможет. Это уже все потрачено на строительство домов/коттеджей/яхт/,инвестировано в ценные бумаги и осело в офшорах.

А ведь это только дороги. Государственная служба аккредитации деятельности в сфере здравоохранения (служба аккредитации) провела анализ эффективности и продуктивности дорогостоящего медицинского оборудования, который показал, что хотя у Литвы больше дорогостоящего медицинского оборудование, чем рекомендуется, и больше, чем в среднем по ЕС, но большая часть этого оборудования устаревшая или слишком мало используется.

По словам директора службы аккредитации Норы Рибокене, анализ был проведен в конце 2017 года, во время него рассматривалась ситуация в 2016 году. Установлено, что всего в Литве тогда было около 1309 дорогостоящих медицинских аппаратов: позитронно-эмиссионных томографов, линейных ускорителей, магнитно-резонансных томографов, ангиографов, компьютерных томографов, гамма-камер, маммографов, диагностических рентгеновских и диагностических ультразвуковых аппаратов. Стоимость этого оборудования — почти 29 млн евро, и медицинские услуги, которые предоставляются жителям с помощью него, полностью или отчасти финансируются на средства бюджета Фонда обязательного страхования здоровья.

И так, очевидно, по всем направлениям. Хочется пошутить, что есть и хорошие новости: эти миллиарды и так не доходили до населения, прекратятся через два-четыре года, так какая разница – не почувствуем! Но денежная игла – хуже наркотика. Будет совсем не удивительно, если финансовые потери в связи со сворачиванием дотаций ЕС «серые кардиналы» будут компенсировать за счет как раз этого самого населения. Нас.

Михаил КИСЕЛЕВ