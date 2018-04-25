На кампанию референдума по гражданству – 230 тыс. евро

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На кампанию референдума по двойному гражданству правительство Литвы планирует потратить около 230 тыс. евро.

«Правительственная канцелярия обязана информировать общественность о целях, сути, важности и последствиях референдума о сохранении гражданства на средства госбюджета (запланировано около 230 тыс. евро)», – говорится в ответе канцелярии на запрос BNS.

Несколько недель назад сейм обязал правительство публиковать информацию о референдуме.

На этой неделе Кабмин решил, что средства для этого будут взяты из ассигнований Главной избирательной комиссии.

В октябре парламент принял решение объявить референдум о расширении двойного гражданства путем изменения 12-ой статьи Конституции, однако его действие было остановлено до оценки этого постановления Конституционным Судом (КС).

КС должен дать ответ, можно ли проводить голосование референдума два дня с двухнедельным перерывом – решением сейма референдум планируется на 12 и 26 мая одновременно с первым и вторым туром президентских выборов.

Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению следующего текста 12 статьи Конституции: «Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон».

Критерии европейской и трансатлантической интеграции будут установлены в конституционном Законе о гражданстве.

В настоящее время Конституция предусматривает, что, за исключением предусмотренных законом отдельных случаев, никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Зарубежные литовцы стремятся расширить институт двойного гражданства, но боятся, что референдум не состоится из-за низкой активности.

Принятые на референдуме изменения могли бы вступить в силу с 1 января 2020 года.

BNS