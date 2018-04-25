На книжной ярмарке – литературные дуэли

На этой неделе в вильнюсском выставочном центре «Литэкспо» пройдет юбилейная, 20-ая Вильнюсская книжная ярмарка. Посетителям выставки обещают почти 550 мероприятий, 200 встреч с авторами на стендах издательств.

Традиционно на ярмарке будет действовать дискуссионный клуб, пять дискуссий будут посвящены литературным жанрам. Новинка этого года – литературная дуэль. «Литературные дуэли хороши тем, что никто не погибает, за 15 минут автор и его критик должны будут максимально раскрыть преимущества той книги, о которой идет речь», – отметил глава Института литовской литературы и литуанистики Гитис Вашкялис.

Вильнюсская книжная ярмарка пройдет с 21 по 24 февраля.

Организаторы подсчитали, что за десять лет в рамках ярмарки состоялось более 5 700 мероприятий, на ней побывали более 5 200 участников, около 400 зарубежных гостей, более миллиона посетителей.

Впервые на книжную ярмарку будет курсировать специальный маршрут общественного транспорта — автобус 177R «Дворец выставок – ул. Озо», который пройдет от кольца Озо, по улицам Озо, Кальварию, А. Гоштауто, Й.-Т. Вайжгантаса, М. Кудирки, Й. Басанавичюса, Саванорю и проспекту Лайсвес до «Литэкспо». Оплата за проезд на этом маршруте такая же, как и на других маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, в дни работы выставки будет курсировать каждые 20 минут бесплатный автобус из центра города (с остановки «Архикафедра») до «Литэкспо».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt