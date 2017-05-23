На концерте в Манчестере взорвался смертник

Взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчестере осуществил террорист-смертник, утверждает американский канал NBC News. Ранее телеканал первым сообщил о 20 жертвах взрыва – что оказалось очень близко к официальным данным, которые полиция огласила часом позже: погибли 19 человек, ранено около 50. В 05:20 по Москве служба скорой помощи сообщила в Twitter о росте числа пострадавших: в различные больницы Манчестера было доставлено 59 человек.

Информацию о смертнике на входе в Manchester Arena подтверждает американский журналист Яшар Али. Он ссылается на три источника, а также на обсуждение теракта в Telegram, в котором участвуют сторонники террористической группировки “Исламское государство”*. Приверженцы ИГ* приветствовали теракт в соцсетях. Однако официально об ответственности этой организации за преступление пока не объявлено.

Взрыв на Manchester Arena, которая вмещает больше 20 тысяч зрителей и была заполнена до отказа, произошел в конце выступления Арианы Гранде, когда зрители потянулись к выходу. Взрыв прогремел в зоне билетных касс около здания. В зале началась паника, в давке некоторые дети потеряли родителей.

Британская транспортная полиция подтвердила, что взрыв прогремел в фойе стадиона, пишет The Sun. Администрация Manchester Arena сообщила в Twitter, что инцидент произошел “за пределами концертной площадки в общественном пространстве”.

По словам очевидцев, во время взрыва разлетелись гайки и болты, в этот момент фанаты пробивались к расположенной рядом железнодорожной станции Манчестер-Виктория.

NBC News также сообщает, что число пострадавших значительно превышает официально объявленное и может достигать “сотен”. Известно, что служба скорой помощи Манчестера рекомендовала обращаться только при угрозе жизни, так как все силы брошены на спасение пострадавших в теракте.

Около 03:40 по Москве информацию о вероятном самоподрыве смертника подтвердили источники Reuters в американских спецслужбах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасным терактом. “Мы работаем над тем, чтобы установить все обстоятельства того, что полиция рассматривает как ужасный террористический акт… Все наши мысли о жертвах и семьях тех, кто пострадал”, – цитирует ТАСС коммюнике канцелярии премьера.

Sky передает, что Мэй в связи с терактом отменила мероприятия предвыборной кампании, намеченные на вторник.

23-летняя Ариана Гранде не пострадала. Певица сообщила, что потрясена случившимся на ее концерте. “Сломлена. От всего сердца, мне так жаль. У меня нет слов”, – написала она на своей странице в Twitter.

NEWSru.com

Метки: Ариана Гранде, в Манчестере, взорвался смертник, Литва