На конкурсах ж/д компании Lietuvos gelezinkeliai побеждают компании, связанные с Россией

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На конкурсах публичных закупок находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai продолжают побеждать компании, связанные с Россией, из-за чего более двух лет назад был вынужден уволится многолетний глава компании Стасис Дайлидка, сообщил в среду портал lrt.lt.

По данным журналистского расследования, проведенного LRT (Литовское радио и ТВ), акционеры литовской компании Railvec (одна из компаний, побеждающая на конкурсах публичных закупок) связаны с российским концерном «Трансмашхолдинг», в который текли миллионы Lietuvos gelezinkeliai. Вся эта сеть связана с бывшим главой Российских железных дорог Владимиром Якуниным – влиятельным российским бизнесменом, в отношении которого с 2014 года применяются санкции США.

Компания в Литве Railvec (бывшая TMHB), связанная с российским концерном, продолжает участвовать в закупках Lietuvos gelezinkeliai, хотя суммы конкурсов, на которых она побеждает, уже не такие впечатляющие, как было в период руководства С. Дайлидки, Railvec не исчезла полностью с горизонта Lietuvos gelezinkeliai.

По данным LRT, на конкурсе на закупку тормозных колодок, объявленном в прошлом году дочерним предприятием Lietuvos gelezinkeliai — Vilniaus lokomotyvu remonto depas (Вильнюсским локомотивным ремонтным депо), самое дешевое предложение подала Railvec, у нее были закуплены и другие детали на сумму свыше 240 тыс. евро, а в целом за год с этой компанией было заключено сделок более чем на 800 тыс. евро.

Кроме того, в отчетах Lietuvos gelezinkeliai все еще фигурирует совместное с «Трансмашхолдинг» предприятие Lokomotyvai ir transporto komponentai, глава которой Армантас Ясайтис является и руководителем Railvec, кроме того, он работает в руководствах других компаний, связанных с «Трансмашхолдингом».

Из списка поставщиков Lietuvos gelezinkeliai не пропала и другая компания Litmotas, в 2015 и 2016 годах она победила на конкурсах заказов на сумму 5,81 млн и 2,95 млн евро соответственно. В пролом году она получила около 400 тыс. евро заказов железных дорог.

Litmotas и Railvec — это те компании, которые в 2016 году стали причиной смены руководства Lietuvos gelezinkeliai.

Нынешний глава литовских железных дорог Мантас Бартушка заявляет, что впервые видит сделку Vilniaus lokomotyvu remonto depas с этими компаниями, хотя знал, что избежать закупок у этих компаний не получается.

«Пока эти компании есть, мы не может без них обойтись. Они могут поставлять, их используют. Но реальная цель – замена всей системы закупок, чтобы нам напрямую выходить на производителей», – пояснил LRT глава Lietuvos gelezinkeliai.

BNS