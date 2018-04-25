На конкурсе главы Музея Виленского Гаона победила К. Рупейкайте-Маринюк

🔊 Воспроизвести

На конкурсе на пост директора Государственного еврейского музея Виленского Гаона победила Камиле Рупейкайте-Маринюк, которая до сих пор занимала пост замглавы этого музея, сообщило в четверг министерство культуры.

В конкурсе участвовали два претендента. Победительница конкурса работает в этом музее с 2007 года, должность замдиректора занимает с 2009 года.

До сих пор Государственным музеем Виленского Гаона руководил Марк Зингер, занимавший этот пост с 2005 года.

Правоохранительные органы еще должны представить оценку соответствия победительницы должности. Срок полномочий главы музея составляет пять лет.

Государственный еврейский музей Виленского Гаона хранит и экспонирует исторического, материальное и духовное наследие евреев Литвы, объекты традиционного и современного еврейского искусства, документы и вещи, связанные с Холокостом.

У музея есть пять филиалов: Центр толерантности, Экспозиция Холокоста, Паняряйский мемориал, закрытый сейчас Музей еврейской культуры и идентичности, и закрытый на ремонт Мемориальный музей скульптора Жака Лишица в Друскининкай.

BNS

Фото Alma Pater , ссылка