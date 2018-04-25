На конкурсе главы Нацмузея Литвы победила советник президента Р. Качкуте

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На конкурсе директора Национального музея Литвы победила доктор исторических наук, советник президента страны Дали Грибаускайте Рута Качкуте, сообщило во вторник министерство культуры.

С 2009 года Р. Качкуте работала советником президента по вопросам культуры. С 2004 года она занимает должность старшего советника Д. Грибаускайте и возглавляет группу президентской канцелярии по вопросам образования, науки и культуры.

В целом на конкурс подали документы шесть кандидатов, однако отбор прошли пять.

Соответствие победительницы конкурса должности еще проверят правоохранительные органы.

До этого более десяти лет музеем руководила Бируте Кульните.

BNS