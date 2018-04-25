На конкурсе главы Художественного музея Литвы победил депутат А. Гялунас

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На конкурсе руководителя Литовского художественного музея победили парламентарий, бывший министр культуры, либерал Арунас Гялунас. Эту информацию подтвердила BNS пресс-секретарь министерства культуры Яна Микулевич.

В целом в конкурсе приняли участие три кандидата. А. Гялунас сменит работавшего на этой должности 40 лет Ромуалдаса Будриса. Отборочную комиссию конкурса возглавлял министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Гялунас признался BNS, что чувствует, словно «возвращается домой».

«Я не считаю, что был явно зарекомендовавшим себя политическим лидером, не думаю, что эти компетенция и опыт, которые я накопил за жизнь, лучшим образом реализовывались в политике, в сейме. Я думаю, что на этой должности я вернусь домой, в культуру, в хорошо знакомый мне мир, и здесь смогу по большей части реализовать то, на что способен, чему учился много лет», – сказал BNS А. Гялунас.

Политик понимает, что основным вызовом и конкурентом музею будет «преобладающая электронная, экранная культура», поэтому привлечь людей в музеи становится все сложнее.

Он акцентирует, что для этого нужны новые, современные методы коммуникации, к которым прибегают мировые музеи: цифровые технологии, современная коммуникация, приложения в смартфонах, репортажи.

В ближайшее время он намерен информировать о новой должности канцелярию и коллег в сейме – начав руководить музеем, он автоматически лишится мандата члена сейма.

Доктор гуманитарных наук А. Гялунас был избран в сейм в 2016 году по списку Либерального движения. В сейме он принадлежит к оппозиционной фракции Либерального движения, сейчас работает в Комитете по делам образования и науки, является вице-председателем парламентского Комитета по европейским делам.

В 2012–2016 годах А. Гялунас был послом в постоянном представительстве Литвы при ЮНЕСКО, в правительстве консерватора Андрюса Кубилюса в 2010-2012 годах работал министром культуры. До этого двадцать лет преподавал и работал в Вильнюсской художественной академии.

А. Гялунас приступит к исполнению обязанностей после оценки его кандидатуры правоохранительными органами. Срок полномочий главы Литовского художественного музея — пять лет.

BNS