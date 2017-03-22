На крутых виражах истории

В марте Литва отметила 27-ю годовщину восстановления независимости, в следующем году нас ждет столетний юбилей литовской государственности. 16 февраля 1918 года была подписана Декларация о независимости Литвы.

О политических перипетиях тех, ставших уже историей, дней становления литовской государственности, их влиянии на современность и на движение к будущему – в беседе с известным историком, общественным деятелем, габилитированным доктором исторических наук, профессором, заведующим кафедрой Вильнюсского университета Альфредасом Бумблаускасом.

– Какова роль истории в формировании государства, нации?

– Существует прямая связь между историей и формированием нации. И сегодня, как и сто лет тому назад, важную роль играют историческое сознание и историческая культура, начиная от художественной прозы до поэзии. Часто говорят, что литовская нация – это языковедческий проект. По сей день героическая история Литвы – один из важных компонентов литовской идентичности.

– В чем суть европейского измерения истории Литвы?

– В исторической науке господствует догмат о Литве, как о своеобразном острове. Методологический национализм, когда страна рассматривается как самостоятельный регион, свойственен каждой нации. Самые известные литовские исторические парадигмы созданы Майронисом и Адольфасом Шапокой. По сути, создавалась антипольская концепция истории Литвы. Она строилась на том, что самый ближайший наш союзнический сосед – Польша. А с Польшей у Литвы был конфликт. Подобные исторические концепции не помогают поискам европейского измерения в истории Литвы, а тем самым и евроинтеграции.

Для нас метафорой такого поиска стала фреска в Страсбурге начала XV века, на которой изображается поход европейских народов к кресту. Последней там идет Litavia (это, конечно, Литва).

– Литве удается получить независимость, отстаивать государственность лишь в непростые исторические моменты, когда такому повороту истории позволяют крупные державы. Восстановление государственности стало возможным благодаря ленинской позиции по национальному вопросу: самоопределению наций вплоть до отделения. Подобное произошло и в 90-х годах, когда в Москве 8 августа 1990 года прозвучала фраза, сказанная Председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Учитывая эти факты, может, и жертв во время событий 1991 года можно было бы избежать, все равно Литву «отпустили» бы в независимость?

– Всегда крушение крупных империй является основной причиной создания новых молодых государств. Так было и после Первой мировой войны, когда создалась цепь государств от Финляндии до Балкан в результате крушения Австро-Венгерской и Российской империй. Подобные события произошли и в 90-х годах прошлого века.

Надо отметить, что в 1918 году большевики были достаточно вежливыми, но лишь на словах. Ленин предоставил независимость странам Балтии и сразу же начал военный поход на эти страны. Мы не хотим понять, что если бы не победа Пилсудского над большевиками у Вислы, то Вильнюс был бы (как, к примеру, Киев) столицей советской Литвы уже в 1920 году. Для литовцев болезненный вопрос Вильнюса под польским правлением, но надо на это посмотреть с другой стороны, не снижать достижений Литовской Республики без Вильнюса. Ведь с 1930-го по 1940 год было самое динамичное десятилетие во всей истории Литвы.

Сталин также приращивал Литву территориями, но при этом Литва оставалась в советском колхозе.

Что касается жертв январских событий в Вильнюсе, то в то время трудно было прогнозировать стихийный сценарий тех дней. У меня, как у непосредственного участника тех событий, остается ощущение, что все-таки Литве удалось выстоять в те дни лишь благодаря нестыковкам в действиях противоположной стороны. Некоторые российские эксперты утверждают, что Вильнюс стал репетицией, своеобразной учебной базой для Ельцина, которой он воспользовался при защите Белого дома в Москве.

– Другой занимательный факт: как раз в поворотные исторические моменты появляются организованные движения возрождения, словно инсценированные какими-то внешними силами…

– Знаете, есть немало теорий заговора. Дескать, какое-то мировое правительство решает судьбу стран. Я верю в историческую логику. Литва уже была в период с ХIII до XVIII века самостоятельным государством. На бывшем советском пространстве не было другой такой точки: ни Таллин, ни Рига, ни Киев или Кишинев, Ташкент или Баку не могли быть таким оппонентом Москве, каким стал Вильнюс. Например, соседние Латвия и Эстония создали свои государства только после Первой мировой войны. Существование на протяжении пяти веков Великого княжества Литовского стало идейным фактором, предтечей восстановления государственности, а затем и независимости. Таким образом, сама история образно показывает, что Литва должна была стать самостоятельным историческим субъектом. И она стала первой республикой, заявившей о своей самостоятельности, здесь сыграл фактор истории. Об этом говорят и российские эксперты.

– Чем обуславливались границы Литовского государства?

– В 1918 году Литва уже не претендовала на исторические территории. Границы формировались по этнографически-конфессиональному принципу. Там, где доминировало католичество, и должна была быть Литва. Так представляли решение этого вопроса литовские политики того времени. Но по территориальному вопросу произошел конфликт с польским государством и, более того, с польскоязычной шляхтой Литвы. Границы решались силовым вариантом: Польша завоевала Вильнюс. Литва не признала Вильнюс в составе Польши, из-за этого конфликта дипломатические отношения с Польшей были разорваны до 1938 года, до тех пор, пока поляки вновь не предложили заключить дипломатические отношения.

– Особое место в истории Литвы занимает ее нынешняя столица Вильнюс. Здесь проходят знаковые для Литвы события: Великий Вильнюсский Сейм, объявлено в 1918 году о восстановлении независимости, в 1940 году он вновь становится столицей Литвы. Вильнюс стал столицей Литвы и после Второй мировой войны. Но когда его объявляли столицей, в нем проживал небольшой процент литовцев, по своему укладу его сложно было назвать литовским городом…

– Патриарх национального возрождения Йонас Басанавичюс осознанно выбирал Вильнюс для проведения Великого Вильнюсского Сейма, где, по сути, закладывались основы современного модернистского государства. Причем Йонас Басанавичюс остался жить и умер в Вильнюсе.

Как известно, 10 октября 1939 года СССР передал Вильнюс Литве взамен на размещение четырех советских военных баз. Кстати, Сталин тоже проявлял своеобразную доброжелательность к Литве: когда 5 августа 1940 года литовская делегация, возглавляемая Юстасом Игновичем Палецкисом приехала в Москву с просьбой о приеме Литвы в СССР, «вождь народов» предложил откорректировать границы Литвы. Литве были переданы Друскининкай, Швянченис, часть нынешнего Игналинского района, территории Шальчининкского района.

Историки спорят и о фактах обсуждения возможного присоединения Калининградской области к Литве, которые имели место в период правления Сталина и Хрущева. Говорят о якобы имевшем место разговоре с тогдашним руководителем Литвы Антанасом Снечкусом о включении Калининградской области в состав Литвы. Но, по воспоминаниям современников, Снечкус отказался, в послевоенные годы сложно было осваивать разрушенные территории, в составе Литвы уже был опустошенный Клайпедский край. Затем во времена Хрущева Калининградская область и Литва стали единым хозяйственным субъектом.

Я высказывал сомнения по поводу верности определения нынешней южной границы Калининградской области. Сейчас граница между Литвой и Калининградской областью РФ проведена как бы искусственно, «под линейку». По утверждению советского ученого-этнолога Павла Кушнера, проповеди в лютеранских кирхах в XVIII столетии на территории нынешней Калининградской области проходили на литовском языке, значит, это были места компактного проживания литовцев. Такое свое предположение я высказал на встречах с калининградскими историками. Правда, с моей гипотезой они не согласились.

Сегодня Калининградская область стала своеобразным эксклавом России, чем-то напоминающим по своему территориальному статусу Гонконг.

– В следующем году Литва празднует столетие со дня восстановления государственности. Ведутся обширные дискуссии по поводу организации этого события. А какова ваша точка зрения по этому поводу?

– Помимо фестивалей, песенных, танцевальных концертов, необходимо провести такие мероприятия, память о которых осталась бы для потомков. Хорошая идея – установить на Лукишкской площади в Вильнюсе памятник символу литовского государства «Погони» («Витису»).

Следовало бы издать книги, в которых были бы описаны события тех дней. Ведь 16 февраля – важный символ для Литвы, становление модернистского государства на национальной основе. 11 марта не было бы без 16 февраля.

Нужно наконец-то создать эталоны государственной идентичности Литвы: флага, герба, гимна, собрать, систематизировать наиболее ценную государственную документацию. При президентуре есть Центр познания государства, но таких акцентов в нем не обозначено.

Я хотел бы напомнить, что главные символы, говоря современным языком, успешные проекты, по которым знают о Литве во всем мире – это масло, авиация и баскетбол. Так давайте реставрируем хотя бы одно старинное молокоперерабатывающее предприятие!

– Вы – известный общественный деятель. Ваше мнение, комментарии всегда интересны, значимы, к ним прислушиваются. Вы были избраны общественным деятелем 2016 года. С какими итогами Литва подходит к своему столетию? Каковы современные вызовы для Литвы?

– Приходится констатировать, что мы живем на поворотном, можно даже сказать, на драматическом историческом этапе. От того, как мы сможем овладеть ситуацией, зависит, будет ли Литва жить еще сто лет. Сегодня пока мы имеем возможность пестовать свои культурные традиции, национальное наследие, получая средства на проекты из европейских фондов. Нужно быть более инициативными, грамотными, представлять проекты для получения зарубежных грантов, причем не только в сферы инфраструктуры, строительства, но и науки, образования, культуры.

Одна из главных проблем для Литвы – высокий уровень эмиграции. Но пока я не вижу конкретных политиков, общественных деятелей, которые могли бы предложить решение этой проблемы. Пока политическая элита у нас слабая, не способная решать столь сложные жизненно важные вопросы.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Метки: Alfredas Bumblauskas, N12 (1152) 23 марта, Декларация о независимости Литвы, Интервью, История