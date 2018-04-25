На Куршской косе построят санаторий для морских животных

🔊 Воспроизвести

В Литве появится санаторий для пострадавших морских животных. На этой неделе на Куршской косе, около дельфинария Литовского морского музея будет начато строительство реабилитационного центра для животных Балтийского моря, сообщает Министерство окружающей среды.

«Такой центр очень нужен, так как у Литовского морского музея, который уже много лет опекает обнаруженных в приморье ослабевших и раненых животных, для этой миссии нет условий. А число животных, пострадавших во время различных инцидентов, катастроф, оставленных или раненных из-за человеческой деятельности, к сожалению, растет. Поэтому мы полностью поддержали инициативу создать этот «санаторий», — говорит вице-министр окружающей среды Мартинас Норбутас.

Основными подопечными этого центра станут, как показывает опыт Морского музея, раненые балтийские серые тюлени. Это исчезающий вид, занесенный в Красную книгу. Музей выхаживает балтийских серых тюленей уже почти 30 лет. Обнаруженных ослабевших детенышей лечат, кормят, а когда они набирают необходимый вес, их отпускают обратно в море.

Ежегодно, начиная с 2011 года, Министерство окружающей среды на реабилитацию тюленей выделяет 7 тысяч. В прошлом году сумма была удвоена.

Другая группа будущих подопечных центра – водоплавающие птицы. Все больше птиц получают ранения из-за активного судоходства и рыболовства. Многие из этих птиц относятся к исчезающим видам.

«Объединенный реабилитационный центр, созданный совместными усилиями двух учреждений, будет не только оказывать помощь морским животным, пострадавшим от загрязнения и других инцидентов, но и будет контролировать их популяции, заниматься научными исследованиями. В настоящее время исследования проводятся в неподходящих условиях, либо ученые вынуждены проводить их заграницей. Центр исследований и реабилитации животных будет одним из немногих в Европе », — сказала Ольга Жалене, директор Морского музея.

На строительство реабилитационного центра для животных министерство выделило 1,38 млн. евро из средств Европейских фондов.

BNS