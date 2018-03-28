На летний авиасезон – новые направления полетов

С последнего воскресенья марта традиционно начался летний летный сезон, и литовские путешественники смогут благодаря новым прямым рейсам попасть на курорты Адриатического и Черного морей, в Италию, Болгарию, Грецию, в Казахстан, сообщил оператор литовских аэропортов – компания Lietuvos oro uostai.

26 марта ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair открыла полеты из Каунаса в испанскую Жирону, 27 марта венгерский лоукостер Wizz Air – из Вильнюса в столицу Греции Афины, с 28 марта Ryanair предложит полеты из Вильнюса на греческий остров Корфу, а 29 марта – из Каунаса в болгарский портовый город Бургас, а также в итальянский Римини возле Адриатического моря.

Частично направления полетов изменятся. Компания Wizz Air, которая совершает рейсы в Милан, меняет аэропорт: вместо Бергамо теперь можно будет лететь напрямую в миланский аэропорт Мальпенсу. Марокканский курорт Агадир можно будет посетить и в летний сезон.

На карты авиаполетов вернутся сезонные маршруты – из Вильнюса можно будет улететь в Ханью (Крит), Одессу и Санкт-Петербург, из Каунаса – в Эдинбург и Родос, из Паланги – в Глазго, Минск, Москву и Варшаву.

Воспользоваться другими новыми авианаправлениями можно будет чуть позже. С 30 мая начнутся прямые авиарейсы из Вильнюса в столицу Казахстана Астану, которые будут выполнять казахстанские авиалинии SCAT Airlines. Польская авиакомпания LOT с 22 мая начнет полеты из Каунаса в Варшаву. Латвийская авиакомпания airBaltic с 27 марта увеличит количество рейсов из Паланги в Ригу. Прямые рейсы в Ригу будут 14 раз в неделю. Кроме того, airBaltic с 5 мая вводит еще один дополнительный рейс из Вильнюса в Ригу – частота рейсов в этом направлении увеличится до 33 раз в неделю.

Новые направления появятся и в зимний сезон, который начнется с конца октября. Появятся прямые авиарейсы из Вильнюса в столицу Иордании Аман и в Венецию в аэропорт Тревизо, Каунас будет соединен с Миланом (аэропорт Мальпенса), Болоньей и Тель-Авивом, а Пафос (Кипр) можно будет посетить не только летом, но и зимой.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair с начала ноября будет летать из Вильнюса в столицу Украины. Рейсы будут осуществлять три раза в неделю. Сейчас прямые рейсы из Вильнюса в Киев осуществляют венгерская Wizz Air и украинская Ukraine International Airlines.

Сети Lietuvos oro uostai принадлежат аэропорты в Вильнюсе, Каунасе и Паланге. В прошлом году они обслужили 5,2 млн пассажиров и 55 тыс. полетов, в этом году планируется обслужить 4,7 млн человек.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1205) 29 марта, авиарейсы