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На литовском рынке вырос интерес к средствам кибербезопасности

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 25, 13:00   |   Комментариев: 0

После решения литовского правительства ограничить программное обеспечение российской компании Kaspersky Lab один конкурент компании ощущает повышенную заинтересованность в своей продукции, пишет деловая газета Verslo zinios.

“С начала 2018 года мы заметили, что именно владельцы информационных источников стали активнее интересоваться кибербезопасностью. В ближайшее время тенденция должна усиливаться, так как организациям, управляющим критической информационной инфраструктурой, необходимо реализовать изменения до конца марта, а другим предприятиям – в сроки, установленные Национальным центром кибербезопасности”, – утверждал инженер по созданию программного обеспечения ESET Рамунас Любертас.

Ранее агентство BNS писало, что в конце прошлого года правительство обнаружило, что из-за программного обеспечения Kaspersky Lab возникает потенциальная угроза безопасности страны. Правительство США подозревает, что Kaspersky Lab сотрудничает со спецслужбами России. В сентябре должностные лица страны приказали агентствам США воздержаться от использования продуктов данной компании. Компания обжаловала данное решение.

BNS

Метки: 

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