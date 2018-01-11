На Лукишкской площади проектируется гильотина для головы С. Сквярнялиса

У Литвы есть здание Министерства иностранных дел с роскошной пристройкой, но у Литвы нет своей внешней политики.

Граждане государства содержат добрую толпу – почти 1200 – министерских чиновников разных дипломатических рангов, степеней и титулов, которые должны тщательно присматривать, чтобы этой внешней политики в реальности не было.

Для сравнения можно было бы сказать, что в период между Первой и Второй мировыми войнами МИД Литвы имел 218 работников, из них 123 работали в центральной ставке, 25 – в посольствах и консульствах за рубежом. Однако сегодня вряд ли кто осмелится сказать, что тогда государству не хватало самостоятельной политики и добрых отношений со своими соседями.

Наша нынешняя республика имеет два парламентских комитета – по иностранным делам и по европейским делам, в которых в общей сложности заседают аж 33 члена Сейма с целым воинством помощников политического доверия и профессиональных советников, однако никакая дискуссия по вопросам стратегических направлений внешней политики уже давно не ведется.

Целый корпус апробированных и делегированных советников МИД работает в секретариатах так называемых первых лиц государства – спикера Сейма, премьер-министра и в президентуре, однако едва ли не главная его функция – обеспечить, чтобы спонтанно возникшие идеи и инициативы внешней политики, говоря медицинскими терминами, были абортированы в самом зачатке.

Очевидно, не ошибусь, сказав, что небо Литвы иногда освещают фейерверки визитов делегаций отдельных зарубежных стран или многочисленные делегации представителей нашей страны радуют Дубай, Индонезию или какую-то другую экзотическую страну.

Однако нам следовало бы договориться, что деятельность такого характера, как визит президента республики к Санта-Клаусу в Лапландию, пожелания всяческих успехов президенту Чили Себастьяну Пиньере по поводу его избрания или поздравления королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну в данном контексте не являются внешней политикой.

Следовать и управлять публичным дискурсом внешнеполитических отношений в Литве поручено немногим более десятка – может, даже можно пересчитать на пальцах двух рук – местных якобы экспертов внешней политики: одной очаровательной даме – политологу Института международных отношений и политических наук, нескольким обозревателям порталов и заслуженным дипломатам, за которыми оставлено право свободно делиться своими прогнозами.

В особых случаях на неожиданно появившийся в плоскости внешней политики субъект, который следует уничтожить, может быть нацелена артиллерия более крупного калибра – например, экс-министры или экс-премьеры.

В таком случае свободно высказать разные мнения или критические точки зрения на вопросы внешней политики почти невозможно.

Именно такое явление форсмажор в политике Литвы невооруженным глазом можно наблюдать в последние дни, когда премьер-министр Саулюс Сквярнялис констатировал неудовлетворительное состояние отношений Литвы с соседней Россией.

Высказывая свое мнение, глава правительства заявил, что отсутствие политических отношений с Россией напрямую наносит ущерб интересам граждан.

Саулюс Сквярнялис осмелился нарушить существующее табу: воинственной риторике, распространяемой с площади Дауканто в отношении России, не может быть альтернативы.

Для главных политических архитекторов, полагаю, не является тайной, что Россия – это крупнейшее соседнее государство, связанное с Литвой двусторонними связями в сфере бизнеса, энергетики, инфраструктуры и культуры.

Российская Федерация – главный наш партнер во внешней торговле. Следует подчеркнуть, что в прошлом году объем литовского экспорта в Россию составил 3,14 млрд евро и был на 27,7% больше по сравнению с тем же периодом год назад. Экспорт в Россию составил 14,5% объема всего экспорта нашей страны.

Подписанное в конце года соглашение между министерствами сообщений позволяет увеличить количество трехсторонних разрешений (предназначенных для перевозки грузов в третьи страны и из них) и двусторонних разрешений (предназначенных для перевозки грузов других государств с литовских терминалов). Для литовских перевозчиков особенно актуальны трехсторонние разрешения, которые позволяют возить товары в Россию и из других стран и наоборот.

Однако, несмотря на возможные отрицательные последствия, Россию уже давно пытаются трактовать только как угрозу и превращать в один из основных факторов, определяющих внутреннюю политику Литвы.

Большинство проблем в Литве подается именно через эту призму: следует ли оправдывать не пропорционально большие бюджетные средства на армию или обосновывать неадекватные обязательства в энергетическом секторе, или делать упор на «угрозе национальной безопасности».

Смелое заявление премьер-министра вызвало явно неадекватную, крикливую реакцию, которая только подтверждает, что ситуация в сфере внешней политики, мягко говоря, неудовлетворительная или даже вредная для Литовского государства.

С одной стороны, реакция президентуры на высказанное премьер-министром положение была излишне резкой и неконструктивной, а это явно свидетельствует, что все рычаги внешней политики сконцентрированы в одних руках и никому не дозволено туда вмешиваться.

На этом фоне довольно печально выглядят укоренившаяся риторика и непонимание министра иностранных дел, что министры, руководящие порученными им сферами управления, непосредственно подведомственны премьер-министру.

С другой стороны, стало ясно, что положение Конституции о том, что президент республики решает главные вопросы внешней политики и совместно с правительством проводит внешнюю политику, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что в данном случае Министерство иностранных дел, в лице ставшего политическим бездомным Линаса Линкявичюса, не считает себя частью кабмина.

Это только подтверждает красноречивый факт, что глава правительства не был проинформирован о принятых решениях, когда в конце декабря прошлого года в Организации Объединенных Наций Литва неожиданно голосовала за резолюцию, которая была принята в качестве реакции международной общественности на решение президента США Дональда Трампа о формальном признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и переносе туда американского посольства.

Премьер-министр дал четко знать, что отлично понимает сферу своей компетенции как главы правительства и не собирается быть слепым исполнителем.

Я убежден, что, прежде всего, инициативу премьера Саулюса Сквярнялиса следует расценивать позитивно хотя бы потому, что это еще один знак, свидетельствующий о желании строить добрые и конструктивные отношения с соседними странами и обещающий конец слишком долго длившегося ледникового периода.

Роландас ПАКСАС, депутат Европейского парламента

Метки: N2 (1194) 11 января, Мнение, Роландас Паксас