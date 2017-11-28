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На Лукишкской площади в Вильнюсе установят памятник, напоминающий партизанский бункер

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 27, 17:00   |   Комментариев: 10

На Лукишкской площади Вильнюса будет установлен мемориал борцам за свободу, напоминающий лес и партизанский бункер.

Проект скульптора Андрюса Лабашаускаса, согласно которому на площади будет оборудован ориентированный на проспект Гядиминаса холм, одержал победу на конкурсе, в котором было пять участников и во время которого учитывались голоса и экспертов, и общественности.

По словам автора идеи, Лукишкская площадь по его замыслу будет открытым пространством, а играющие на нем или устраивающие пикники люди будут воплощать идею свободы.

“Люди на дорожках, лугах или лужайке (…) смогут устраивать пикники, играть в мяч, выгуливать собак или играть с детьми – это картинка и являет собой то, за что сражались борцы за свободу – свободное пребывание в пространстве”, – сказал А. Лабашаускас, представляя проект.

Дискуссии о судьбе этой площади (бывшая площадь Ленина) велись с момента восстановления Независимости.

BNS

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Комментарии читателей (10)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 28 at 10:32

    ПсевдоБава:История нас всю жизнь рассказывает о борьбе за светлое будущее,однако ещё ни одного режима не зафиксировано,что оно наступало.Было что-то похожее в Ливии при Каддафи,но завистливые длинные руки западных политиков сделали своё чёрное дело и так поступают со всеми,кто стремится к процветанию.

  2. (77.219.225.128) Bava пишет:
    2017 11 28 at 09:54

    Когда я осознал в 90 году все злодеяния советского режима, то перешел на сторону чистых как ангелы предков “лесных братьев”. Эти светлые люди делают доброе дело. Они боролись за наше светлое будущее. Слава…ой сорвалось,здесь же по другому?

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 11 28 at 01:24

    83.188.103.104) Сергей пишет:
    2017 11 27 at 21:28
    Пробегающий ты бы съездил бы в Панеряй,Каунас на другие места подвигов героев? Есть места где вырезаны целые семьи литовцев. Не хочешь побывать там ?” в первую очередь на 99 процентов там толпы семей евреев русских и поляков вырезаны

  4. (83.188.103.104) Сергей пишет:
    2017 11 27 at 21:28

    Пробегающий ты бы съездил бы в Панеряй,Каунас на другие места подвигов героев? Есть места где вырезаны целые семьи литовцев. Не хочешь побывать там ?

  5. (84.55.59.11) пробегаюший пишет:
    2017 11 27 at 21:18

    Йонас,Вы бы на Разлив съездили что ли !!!

  6. (83.188.103.104) Сергей пишет:
    2017 11 27 at 21:15

    Приручили.

  7. (83.188.103.104) Сергей пишет:
    2017 11 27 at 21:14

    Остальное что твориться вокруг это следствие вашего предательства дарагия расияни. Кушайте на здоровье. Как там у знаменитого писателя—”Вы ответственны за тех кого приучили”. А что сделали вы? Сколько людей пострадало,сколько было уничтожено?

  8. (83.188.103.104) Сергей пишет:
    2017 11 27 at 21:05

    Йонас сначала дарагия расияни смотрим на себя. Смотрим и перечисляем чтоб не занять позором пару часов ,перечисляем только часть позора. Вы первые показали как сносить памятники. Потом это ваш позор а не наш Горбачев,Ельцин.

  9. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 11 27 at 20:18

    Как-то забыли что такое независимость,была полузависимость,а сейчас полная зависимость от НАТОвских руководителей.Так что никакой независимости нет и не мечтайте,господа.

  10. (87.255.31.79) Йонас пишет:
    2017 11 27 at 19:19

    Классная задумка. Но лучший мемориал получился бы из сеновала. Как в сцене из фильма “Никто не хотел умирать”. Юное поколение, наверное, и не знает о таком фильме и что это была за сцена. А бункер олицетворяет собой больше кладбище, чем свободу.






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