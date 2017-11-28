На Лукишкской площади в Вильнюсе установят памятник, напоминающий партизанский бункер

На Лукишкской площади Вильнюса будет установлен мемориал борцам за свободу, напоминающий лес и партизанский бункер.

Проект скульптора Андрюса Лабашаускаса, согласно которому на площади будет оборудован ориентированный на проспект Гядиминаса холм, одержал победу на конкурсе, в котором было пять участников и во время которого учитывались голоса и экспертов, и общественности.

По словам автора идеи, Лукишкская площадь по его замыслу будет открытым пространством, а играющие на нем или устраивающие пикники люди будут воплощать идею свободы.

“Люди на дорожках, лугах или лужайке (…) смогут устраивать пикники, играть в мяч, выгуливать собак или играть с детьми – это картинка и являет собой то, за что сражались борцы за свободу – свободное пребывание в пространстве”, – сказал А. Лабашаускас, представляя проект.

Дискуссии о судьбе этой площади (бывшая площадь Ленина) велись с момента восстановления Независимости.

BNS

Метки: Литва, Лукишкская площадь