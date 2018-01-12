На место руководителя государственной компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) претендуют 4 кандидата, сообщила BNS представитель министра транспорта Витауте Шмайжите.
Выбрать гендиректора компании планируется до начала февраля. Конкурс на замещение должности объявлен 14 декабря.
Министерство ищет нового главу компании после того, как возглавлявший ее три с половиной года Гядиминас Алмантас сообщил о своем увольнении с 1 марта, однако он намерен продолжить работу в правлении компании.
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