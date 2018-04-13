На митинге в Вильнюсе пенсионеры жаловались на то, что государство их обкрадывает

В четверг на митинг в Вильнюсе собрались несколько сотен людей, которые требовали повышения пенсий.

“Я пришла, поскольку мне дорог народ, Литва, и хватит превращать нас в нищих. И так уже все украли, пенсии низкие. (…) Хотим, чтобы нас меньше обманывали”, – сказала BNS участвовавшая в митинге пенсионерка Вида Поцене.

“Я пришел не ради пенсии, просто побыть здесь, все равно эта власть мне не нравится, нужно как-то постепенно вытеснить (…), всякие ширинскене (глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене – BNS) решают, что я должен делать, что есть, что пить, куда идти”, – сказал BNS пенсионер Юозапайтис.

Литовский союз пенсионеров Bociai, организовавший митинг и шествие, призывал правительство выполнять данные обещания.

Союз также призвал власть отказаться от выплат из Фонда социального страхования (Sodra) в частные пенсионные фонды.

В полдень акция протеста началась у Президентского дворца, потом ее участники прошли до Дома правительства.

“Мы требуем сократить бедность и неравенство”, – было написано на одном из плакатов протестующих.

Советнику премьера Скирмантасу Малинаускасу была вручена резолюция, подготовленная Союзом пенсионеров. Эта резолюция будет передана и президенту, и спикеру парламента, а также министрам финансов и социальной защиты и труда.

С. Малинаускас пообещал собравшимся пенсионерам, что подготовленная пенсионная реформа будет представлена в понедельник.

“В понедельник вы услышите дательные ответы о том, как все это изменится”, – сказал советник премьера.

С января этого года пенсии уже были увеличены благодаря индексации, в этом году они также вырастут за счет пересчета в баллы по новому порядку. Планируется, что в этом году среднегодовая пенсия по старости при наличии необходимого стажа, составит 332 евро, это на 30 евро больше, чем в 2017 году. Однако представители Bociai напоминают, что правящие “аграрии” обещали перед выборами увеличить пенсии на 40 евро.

BNS

Метки: Литва